"Dieci anni insieme": che festa alla casa dei Nonni d'Italia

RIPABOTTONI. “10 anni insieme” recita la scritta sulla torta realizzata per Nicola Paduano. Per lui, la direttrice della Casa Dei Nonni d’Italia di Ripabottoni, Patrizia Pano ha organizzato una festa a sorpresa per festeggiare i suoi 10 anni di permanenza all’interno della casa di riposo.

Nicola Paduano, classe 1935, chiamato da tutti noi “Nicolino” è stato uno dei primi ospiti ad entrare nella struttura di Ripabottoni, era il 12 maggio 2012. Un vero e proprio “uomo d’altri tempi”, un gentleman: rispettoso, gentile, riservato e garbato, da ormai 10 anni Nicolino vive in casa di riposo dove ha fatto nuove amicizie e dove riceve quotidianamente cure, calore ed affetto.

«Non potevamo far passare inosservata questa ricorrenza che andava festeggiata nel modo giusto», le parole della dott.ssa Patrizia Pano.

Una festicciola cui avremmo voluto partecipassero anche parenti e persone del posto, ma che per motivi di sicurezza si è svolta in forma privata unicamente con gli ospiti e il personale della casa di riposo. Così tutta la struttura si è messa all’opera, gran fermento ieri pomeriggio per i preparativi nel grande salone, sotto lo sguardo attento e curioso dei nonni che si interrogavano su quanto stesse accadendo. «Forse un compleanno? Ma di chi?»

Poi l’arrivo della torta con Nicolino chiamato a leggere a voce alta quanto vi era scritto sopra e per tutti noi è stata una gioia vedere la sua commozione tra gli applausi degli altri ospiti. Accanto a lui l’immancabile ultracentenaria signora Annina, sua fedele amica.

«Mi sono emozionato, son passati 10 anni e questa è la mia grande famiglia! Grazie», ha commentato Nicolino.

Ebbene sì, la nostra è davvero una famiglia, dove si condividono gioie e dolori e dove il personale fa del suo meglio per garantire il benessere e assicurare la migliore qualità di vita ai nostri nonni.

Galleria fotografica