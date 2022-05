Rifiuti sulla spiaggia a Rio Vivo

Rifiuti sulla spiaggia a Rio Vivo

TERMOLI. Presentata stamani, è andata in scena a Rio Vivo, nel tratto tra porto turistico e circolo della Vela, l’iniziativa “Spiagge pulite”, con l’impegno dei volontari di Legambiente Molise e della sezione ambiente della Croce Rossa italiana.

Un tratto di arenile libero, quello passato al setaccio da ragazzi e ragazze, con un “raccolto” significativo e assai poco edificante, a testimonianza del mancato rispetto che la gente ha della spiaggia, in una porzione di costa dove c’è una interessante fioritura di patrimonio dunale e retrodunale, come abbiamo evidenziato in una diretta Facebook.

Di tutto, davvero di tutto, sepolto sotto la sabbia, indumenti da lavoro a reti e materiale per la pesca, soprattutto questa fattispecie dovrebbe far riflettere molto.

Una campagna legata al rapporto Spiagge e Fondali puliti e all’indagine Beach Litter 2022.

Preoccupanti i dati sui rifiuti: censita una media di 834 rifiuti ogni 100 metri di spiaggia, di cui l’84% è composto da plastica e il 46% è rappresentato dagli oggetti monouso, alcuni dei quali messi al bando da Direttiva SUP (bastoncini cotonati, cannucce e agitatori per cocktail, contenitori per alimenti per il consumo immediato e l’asporto)

“Riprendiamoci la spiaggia!”: con questo slogan torna Spiagge e Fondali Puliti, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio e alla pulizia dei rifiuti abbandonati lungo le coste della Penisola, realizzata con il supporto di Sammontana (in qualità di partner principale), Biotherm e Gruppo Esposito, ed in collaborazione con Erasmus Student Network (Esn). Più di 70 le iniziative di volontariato, organizzate in 17 regioni, nel fine settimana che va dal 13 al 15 maggio e nel mese di giugno, tra cui quella di Termoli, col patrocinio del Comune di Termoli e dell’azienda Rieco Sud.

Galleria fotografica