Pagine di storia, il contrabbando sulla costa molisana nel 1812

TERMOLI. Sul finire del 1812 lungo il litorale del Circondario di Termoli, analogamente a quello di altri Circondari del Regno di Napoli retto da Gioacchino Murat, cognato di Napoleone Bonaparte, venne predisposto un Cordone Sanitario che andava dal Trigno al Saccione. I ‘preposti’, uomini in armi forniti dai Comuni della stessa Entità territoriale, dovevano segnalare, con ‘i fumi’ di giorno e ‘il fuoco’ di notte, la presenza di bastimenti battenti bandiera di Stati stranieri al fine di predisporne il fermo e accertarsi della presenza di uomini affetti dalla peste allo scopo di contenerne la diffusione. Malgrado le precauzioni, compresi i roghi di oggetti rilasciati dal mare sulle due spiagge, parte della popolazione di Termoli venne ugualmente contaminata dal morbo che provocò la morte di circa 40 persone.

Il Governo del Re, in quel frangente, si trovò ad affrontare anche il problema del contrabbando.

I legionari in forza nelle ‘pagliare’ del litorale (Torre di Montebello, Pagliaia sul Merolo, Torre di Petacciato, Torre del Sinarca, Marina di Sant’Antonio, Marina di Sam Pietro, Punta di Pizzo e Campomarino in località Canneto di Norante e Pagliaia nel Baraccone) avevano infatti l’obbligo di segnalare anche imbarcazioni con una sola vela o a remi le quali erano i mezzi più idonei per lo sbarco di merci clandestine imbarcate al largo da trabaccoli e tartanoni.

La segnalazione di legni sospetti consentiva al ‘controllore’ di raggiungerli ricorrendo a una veloce lancia (scorridoja, armata di cannoncino per intimare un eventuale fermo) spinta da otto-dieci rematori, di salire a bordo per verificare l’identità e lo stato di salute dei marinai nonché le carte riguardanti le merci trasportate comprese provenienza e destinazione. In caso di trasporto di merci non autorizzate o di inosservanza delle norme sulla salute, il Delegato del Regno aveva il potere di disporre il dirottamento dell’imbarcazione verso la rada di Termoli dove il comandante veniva consegnato ai Deputati Sanitari o all’Ispettore dei Dazi Indiretti che lo deferiva al Giudice di pace.

Il contrabbando di sale e polvere da sparo, si era talmente intensificato da provocare la caduta della vendita di Sali del Fondaco di Termoli al quale dovevano rivolgersi i venditori di paesi anche lontani, come Montecilfone dove una notte di fine settembre del 1816 il ‘venditore privilegiato’ seguì, e riferì al ‘Ricevitore del Regio Deposito’ (Gabriele Manes, fratello di Policarpo), l’arrivo in paese di vetture cariche di sale scortate da gente armata. Meta dei contrabbandieri erano anche altri paesi come venne accertato a Portocannone.

Lo sbarco di merci clandestine durante la notte, oltre che nei tratti di costa meno controllati, avveniva soprattutto sulla marina compresa tra Campomarino e ‘Torre delle Fantine’ conosciuta dai contrabbandieri, provenienti persino dalla Dalmazia, come priva di controllo.

Il contrabbando di sale era quello più diffuso per i danni che arrecava alle Reali Casse, ma erano oggetto di vendita clandestina anche rosoli provenienti da Trieste, zucchero e altre merci rinvenute nella casa di un termolese.

Il controllo delle imbarcazioni riguardava tutti ‘i legni provenienti dai porti del Regno sull’Adriatico’, che raggiungevano i porti di altri mari e tornavano in quelli di partenza. Particolare attenzione era poi rivolta ai trabaccoli di nazionalità Ottomana nella cui capitale, Costantinopoli, era esplosa la peste.

Queste modalità di controllo, finalizzate alla tutela della ‘sicurezza dei Reali Interessi’, continuarono nel decennio successivo anche se la peste era scomparsa e l’intensità del contrabbando diminuita. I Borbone, tornati a Napoli, non avevano in-fatti ritenuto opportuno modificare le disposizioni emanate dai Francesi.

Antonio Smargiassi, storico termolese e scrittore.