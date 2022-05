Recupero, riuso, riduzione e riciclo: le 4 R danno vita all'arte in spiaggia

TERMOLI. Il Lions club Termoli Tifernus, su impulso del presidente Vincenzo Ferrazzano, ha organizzato la manifestazione “Arte 4R in spiaggia”, per coinvolgere la comunità, attraverso un’attività aggregante all’insegna del rispetto del proprio territorio e alla valorizzazione delle bellezze naturali del litorale termolese. L’evento lo ha illustrato Nicola Limongi assieme a Maria Pia Manes.

Sul lungomare Cristoforo Colombo all’altezza del lido Stella Marina si sono dati appuntamento organizzatori, coordinatori e partecipanti, genitori, alunni e docenti di alcuni istituti scolastici termolesi.

Una volta partiti in direzione lido Aloha, dove i partecipanti attrezzati di tutto punto hanno dato vita all’evento “Arte 4R in spiaggia”; le 4 R stanno per: recupero, riuso, riduzione e riciclo, parole d’ordine per salvaguardare l’ambiente, la natura che ci circonda, per mettere in pratica quelle “best practice” che rendono il nostro contributo all’ambiente un fondamentale impegno sociale e civico. L’evento è iniziato con una passeggiata in spiaggia, partendo dal lido Stella Marina, proseguita fino alla Torretta dove dopo un’introduzione dell’attività da parte di Nicola Limongi che, da ingegnere ambientale, descrivendone le finalità.

Nella passeggiata spazio alla raccolta da parte dei presenti di materiale da riciclare che poi è stato utilizzato e assemblato per realizzare oggetti e monili frutto della fantasia di ciascuno.

Presenti gli studenti del liceo artistico “B. Jacovitti” e dell’Istituto Comprensivo “Difesa Grande”, che hanno aiutato i partecipanti con la supervisione dei docenti Carla di Pardo e Michele Carafa nella realizzazione delle creazioni che verranno esposte presso il Castello Svevo.

Il vincitore della manifestazione verrà omaggiato con una cena presso il “Luna Restaurant”, ristorante dell’hotel Meridiano. L’evento si è concluso con i saluti finali da parte di Maria Pia Manes, di sicuro è stato un momento di importante aggregazione e riflessione sull’importanza delle 4R, una manifestazione che il Lions Club Termoli Tifernus ha pensato e progettato in virtù dell’atavico legame che, da sempre, mostra per la propria città e che realizzerà con l’ausilio di coloro che si sono cimentati in quest’inedita esperienza.

L'evento è stato supportato dagli agenti della Polizia locale del Comune di Termoli che ha patrocinato l'iniziativa e l’assistenza sanitaria è stata garantita dalla Misericordia di Termoli.

