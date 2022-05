Storia e civiltà del Comune di San Giuliano di Puglia

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Nella domenica dedicata alla festa delle mamme in Italia e in molti Paesi del mondo, è stata una data importante per il geometra Umberto Persichillo e per la comunità del piccolo centro fortorino San Giuliano di Puglia alla ribalta per essere stato oggetto di studi di ricerche storiche, di costumi e tradizioni popolari da molti anni iniziati e portati a termine con la pubblicazione del libro di cui è autore il Persichillo, editato dall'Inedito Letterario che con il Patrocinio del Comune di San Giuliano di Puglia - Assessorato alla Cultura hanno presentato il libro "Storia e civiltà del Comune di San Giuliano di Puglia - Sancti Juliani in Apulia".

Nella Sala Conferenze del Museo del Terremoto del Polo Culturale Plurifunzionale c'è stata un'ampia esposizione di vestiti, del costume tradizionale ed esclusivo che le donne indossavano durante le feste e cerimonie dei tempi passati, biancheria in uso per i corredi in dote alle spose, vari oggetti che rappresentano l'addobbo del "focolare domestico" per dare un segno alla società odierna degli usi e costumi di una volta che hanno contribuito a dare a noi i nostri punti di riferimento per essere i cittadini che oggi siamo e per offrire spunti di riflessione per il nostro impegno sociale e culturale doveroso verso i giovani di oggi, generazione che saranno i nostri testimoni del mondo futuro.

L'esposizione continua con la realizzazione di prodotti tipici dolci e alimenti frutto dei tempi di popoli che vivevano nella povertà assoluta ma con pochissimi ingredienti e con la fantasia creavano cibi e pietanze prelibate che riunivano le famiglie e gli amici intorno ad una tavolata sempre pronti all'accoglienza di ospiti a sorpresa per onorare la fratellanza e la cultura dell'accoglienza. La gente di San Giuliano di Puglia è molto ospitale come tutti i paesi molisani e questo valore inestimabile è emerso durante gli interventi dei partecipanti all'evento della presentazione del libro alla presenza di personalità della Regione Molise, cittadini del comune di San Giuliano di Puglia rappresentati dal Sindaco Dott. Peppino Ferrante, familiari e amici dell'autore pervenuti dai paesi vicini e lontani sfidando l'inclemenza dell'avversità climatica di questi giorni.

Il programma si è svolto com'era stato organizzato e curato nei dettagli dallo stesso autore Umberto Persichillo regalando un ritorno ai tempi pre-pandemia di aggregazione, di gioia e di divertimento associato alla cultura, alla storia, alla convivialità, al divertimento ascoltando musica e canzoni della vita e soprattutto a riallacciare quei legami con i luoghi della nascita per riscoprirne i veri valori di appartenenza e dei punti di riferimento della nostra cultura identitaria.

Si ringraziano tutti i partecipanti e tutti coloro che hanno permesso di giungere ad oggi ottenendo questo eccezionale traguardo che segna l'inizio dei prossimi due volumi già in cantiere e che saranno pubblicati prossimamente: il sindaco, dott. Peppino Ferrante, l'editore L'Inedito Letterario dott. Fabio Martini, l'autore Geom. Umberto Persichillo; la cantante Teresa Minnillo da Milano, la professoressa Ada Paladino, il senatore Prof. Giuseppe Astore. Riprese video di Luigi Trasmundi "No Comfort Zone", Elisa Mascia - poetessa - Alessandria today - Editor Writers Edition Magazine.

