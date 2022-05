Studenti del Portogallo in visita al borgo antico

TERMOLI. Un gruppo di 9 studenti portoghesi e tre accompagnatrici, due docenti (Teresa Figueiredo e Ana Teresa Araújo) e la Dirigente Scolastica (Teresa Olaio), dell’Agrupamento de Escolas de Valongo do Vouga, nella città di Águeda, ospiti del Liceo Artistico di Termoli, accompagnati dalla prof.ssa Roberta Polimene e da altri studenti termolesi dello stesso liceo, ieri pomeriggio hanno visitato il borgo antico della nostra città. Ad attenderli per raccontare loro la storia millenaria della nostra città, il presidente dell'Archeoclub di Termoli, Oscar De Lena. I giovani portoghesi sono arrivati in Italia grazie al Progetto Erasmus+ KA122 “Cool Learning Roadmap” finanziato dalla Comunità Europea, teso a promuovere l’identità ed i valori europei, il patrimonio culturale e le abilità e le competenze digitali.

In un pomeriggio assolato e con temperature che sfioravano i 30°, gli studenti sono stati accompagnati per le sue viuzze e le piazzette del borgo e naturalmente non poteva mancare una visita alla nostra cattedrale con la sua cripta, il passaggio nella "rejiecelle" e una visita al castello per ammirare la nostra città come avrebbe fatto un drone. Tanto l'entusiasmo dei graditi ospiti e in modo particolare delle loro docenti che hanno molto apprezzato la bellezza della nostra città.

A fare da interprete in inglese la giovanissima Adriana Desirèe del Liceo Artistico termolese.

Galleria fotografica