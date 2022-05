Che gioia per i bimbi dell'asilo visitare la caserma dei Vigili del fuoco

Pompieri in erba mer 18 maggio 2022

TERMOLI. Questa mattina presso il distaccamento dei Vigili del fuoco di Termoli incontro con alunni (e relativi accompagnatori) dalla scuola dell'infanzia "Bim Bum Bam". Una visita guidata all'interno delle strutture del 115 dove personale in servizio e in quiescenza organizza simpatici incontri volti ad avvicinare e sensibilizzare i più piccini al problema della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La curiosità dei più piccoli è alimentata dalla visione di materiali multimediali nonché successive rappresentazioni delle specifiche attrezzature in uso dal personale operativo, nelle situazioni di pericolo. Entusiasmanti i risultati che in questi incontri si manifestano nei bambini, ai quali resta il "divertente" ricordo di quei piccoli comportamenti adottabili in talune circostanze di rischio.

