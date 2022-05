Giornata europea del mare, visite guidate alla scoperta della costa

BASSO MOLISE. Istituita nel 2008, la Giornata Europea del Mare (EMD) è il punto di incontro annuale dell’Unione europea sugli affari marittimi e la crescita blu sostenibile e costituisce l’occasione per sensibilizzare i cittadini e i soggetti attori sul ruolo fondamentale degli Oceani e dei Mari nell’ecosistema globale.

Le giornate europee del mare prevedono sempre un evento di livello europeo (che quest'anno si tiene a Ravenna) e diversi altri eventi locali tra cui quello organizzato dalla Provincia di Campobasso con Europe Direct Molise, dal Centro di documentazione europea dell’Unimol, dai Comuni di Termoli e Montenero di Bisaccia, in collaborazione con Istituti scolastici, le associazioni Ambiente Basso Molise e Turismol, le botteghe artigianali del centro storico, il Circolo canottieri di Termoli, il Flag Molise Costiero, Eurorelations Geie. Insieme per la prima volta in Molise per celebrare la giornata europea del mare 2022, una due giorni nella quale sono stati previsti diversi eventi. Oggi, 19 maggio al mattino due visite guidate, una all’ecosistema delle dune di Petacciato ed una, il 20 maggio, all’ecosistema del fiume Trigno con la guida degli esperti di Ambiente Basso Molise e la partecipazione di studenti delle scuole superiori della provincia.

Attenzione anche ai bambini per i quali sono stati previsti due laboratori di lettura presso la Libreria Il Vecchio ed il mare di Termoli. Nel primo pomeriggio, sia del 19 che del 20, sono previste due visite guidate gratuite al Borgo antico di Termoli in collaborazione con Oscar De Lena e con Turismol, durante le quali sarà possibile visitare le botteghe artigiane. Uno spazio apposito dedicato a pubblicazioni aventi a tema mare è stato allestito presso la libreria Fahrenheit, sempre a Termoli. Sarà possibile visitare, previo appuntamento, anche il Circolo canottieri nella giornata di oggi.

Nella mattinata di oggi, a partire dalle ore 11 si terrà un workshop tematico dal titolo “L’Uomo e il mare: economia, tutela, sostenibilità”. L’evento prevede la presenza delle docenti Unimol Forleo e Iaffaldano, di Cloridano Bellocchio, Dirigente tecnico del Flag Molise Costiero, di Nicola De Santis, esperto di Eurelations GEIE.

L’ evento è on line su piattaforma Teams: https://bit.ly/3yIr1zR

