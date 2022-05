Disegni, poesie e ricordi del lockdown vissuto dai bambini

Disegni, poesie e ricordi del lockdown vissuto dai bambini

TERMOLI. Disegni, poesie e ricordi del lockdown vissuto dai bambini.

Premiazione con uno sfondo di sole in piazza Monumento, per una giornata all’insegna delle emozioni, ieri pomeriggio a Termoli.

Una giornata in cui l’ingrediente principale è stata la gioia dei più piccoli, con una premiazione in centro, a piazza Monumento. Sono stati premiati gli studenti dell’istituto comprensivo Oddo Bernacchia. Un’iniziativa che ci riporta indietro di due anni - ai tempi del lockdown - che per settanta giorni tenne gli italiani sotto scacco. Infatti, questi giovani studenti hanno voluto raccontare questo lungo e complicato periodo vissuto personalmente, esprimendo le loro emozioni e le loro sensazioni su carta, dando vita così a disegni, poesie, testi scritti e video, unici e soggettivi.





Questi lavori che sono frutto di una lunga valutazione da parte della giuria sono stati premiati questo pomeriggio, con un evento ad hoc per gli studenti. La presidentessa Hanen Gzaiel ci ha spiegato che: “L’iniziativa è nata nell’occasione della giornata nazionale in memoria delle vittime da Covid-19 e l’istituto ha accolto questa richiesta, ossia di poter far conoscere questi elaborati realizzati dai bambini, premiando anche i lavori più meritevoli”.





Presenti per l’occasione: la dirigente dell’Istituto Oddo Bernacchia, la professoressa Rosanna Scrascia; la presidentessa dell’associazione Salam Aps, Hanen Gzaiel Ben Mariem; la referente della provincia di Campobasso-Europe direct Molise, la dottoressa Carmela Basile; il giornalista Michele Trombetta, colonna di Termolionline; la presidentessa dell’associazione “Terra dei padri”, Franca De Santis; il professore e ambasciatore alla cultura Fredy (Goffredo) Luciani e la psicoterapeuta, la dottoressa Giuliana Maria.

Un pomeriggio che ha coinvolto i bambini: dalla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e fino agli studenti della secondaria. Sul podio sono saliti i primi tre classificati, in base alle varie categorie: disegno, scrittura, poesia e video.





Nella giornata odierna sono stati premiati anche i lavori collettivi - realizzati da intere classi - un modo per dare importanza ad ogni elaborato e premiare allo stesso tempo i lavori degli studenti, che con il loro operato hanno contribuito a dare forma e voce alle loro emozioni più profonde.

Galleria fotografica