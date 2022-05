Diversità e inclusione, il comprensivo ‘Brigida’ promotore di un seminario formativo

TERMOLI. ‘I sentieri, i linguaggi, le voci dell’inclusione’: questo il titolo del prestigioso seminario che si terrà a Francavilla al Mare domani 20 maggio e che intende informare e formare sui molteplici percorsi e le molteplici sfaccettature che il delicato tema dell’inclusione – e non solo scolastica – presenta.Giunta alla sua settima edizione, l’importante iniziativa formativa si svolgerà grazie alla fattiva collaborazione di una rete di scuole tra cui, in prima linea e come unica scuola molisana, anche il comprensivo ‘Brigida’ di Termoli. Insieme all’istituto termolese il liceo scientifico ‘Galileo Galilei’ di Pescara e gli istituti comprensivi 3 e 4, rispettivamente di Pescara e Chieti. Molti gli spunti di riflessione che gli interventi della giornata intendono fornire agli ‘addetti ai lavori’ e a quanti vorranno avvicinarsi all'importante tematica.





