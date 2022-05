La chimica trionfa all'istituto Majorana di Termoli

TERMOLI. Nei giorni scorsi presso la sede di Pesche dell’Unimol, si è svolta la cerimonia di premiazione della finale regionale dei “Giochi della Chimica edizione 2022”.

La manifestazione, ogni anno è promossa dalla Società Chimica Italiana che collabora con il Ministero della Pubblica Istruzione nelle iniziative di valorizzazione delle eccellenze. La gara è rivolta agli studenti di tutte le scuole superiori, ed è articolata in tre distinte classi di concorso: Classe A riservata in maniera indifferenziata agli studenti dei primi due anni della scuola secondaria superiore, classe B per gli studenti del triennio dei Licei e la Classe C del triennio dei nuovi Istituti Tecnici settore Tecnologico a indirizzo Chimica, Materiali e biotecnologie.

Grande soddisfazione quindi per il Majorana di Termoli con il monopolio del podio e un eccellente piazzamento di tutta la squadra del biennio dell’istituto, per la finale regionale della Classe A. La squadra composta da dodici studenti, tra ragazzi e ragazze, si è così classificata: Nicole Terzano, Maria Letizia D’ Antino e Marco Abbate della classe 2 A dell’indirizzo di Chimica al primo secondo e terzo posto e, a seguire, si sono distinti anche gli altri con il quarto, il sesto, l’ottavo, il decimo, e il quindicesimo posto nella classifica finale regionale. Da sottolineare che il quarto, il sesto e il quindicesimo posto sono stati assegnati a parimerito ai sei studenti della squadra.

La cerimonia di premiazione si è svolta nell’aula Galileo Galilei del Dipartimento di Bioscienze e Territorio Università degli Studi del Molise, dopo un interessante seminario tenuto dalla Professoressa Maria Iorizzi dal titolo le “Molecole nel piatto”.

In bocca al lupo alla studentessa Nicole Terzano, prima classificata, che parteciperà alla gara nazionale di Roma dal 25 al 27 maggio prossimo.

Come ogni anno, il dipartimento di Chimica del Majorana aderisce alle iniziative della Società Chimica Italiana, dell’Unimol e delle aziende del settore, certa che il promuovere lo studio e l’avanzamento della Chimica e delle sue applicazioni sia per i suoi studenti e per il territorio molisano, un prezioso investimento per il futuro.

Prof.ssa Cristina Floro

Galleria fotografica