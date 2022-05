Un messaggio di pace per i più piccoli: il Cartastorie di Oreste Castagna

Oreste Castagna: a Termoli c'è il Cartastorie

TERMOLI. Le buone pratiche per insegnare la pace ai bambini, questa sera lo spettacolo di Oreste Castagna

Uno spettacolo che annuncia tanto divertimento per tutti i più piccoli. Conosciuto dal grande pubblico di Rai YoYo, Oreste Castagna ha presentato nella sala consiliare del Comune di Termoli lo spettacolo che porterà in scena in Piazza Vittorio Veneto alle ore 20.

Con Oreste Castagna erano presenti l’assessore alla Cultura, Sport e Turismo Michele Barile, il dirigente Carmela Cravero e il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Bernacchia Rosanna Scrascia.

Oresta Castagna in questi giorni è stato ospite dell’Istituto Bernacchia per tenere laboratori e spettacoli che raccontano le buone pratiche della vita cercando di formare i ragazzi rispetto al tema della pace attraverso diverse testimonianze. Un tema importante trattato attraverso le metodiche che lo hanno reso popolare tra i bambini.

Oreste Castagna è in città da una settimana, da lunedì scorso. Personaggio conosciutissimo tra i bambini, vera e propria star di Rai Yo-Yo.

Castagna, siciliano trapiantato a Bergamo, è un attore, presentatore, showman e molto altro ancora.

D’intesa con la Rai hanno promosso questo evento itinerante per le scuole italiane con il progetto “Cartastorie” per parlare ai ragazzi, soprattutto in questo periodo molto triste prima con la Pandemia e oggi con la guerra, di pace.

Lo abbiamo incontrato dopo aver tenuto lezione a una classe, usando parole semplici ma quasi magiche.

Come ci ricorderà sempre nella video-intervista realizzata con lui, Oreste Castagna racconta storie di pace e ritaglia live davanti ai bambini con la tecnica della carta e il ritaglio del Cartastorie, lupi, farfalle, rondini, maghi ed altre magie creando un gioco tra il fare, il raccontare e il creare.

Galleria fotografica