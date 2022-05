Due opere originali di Andrea Pazienza in esposizione al Mat

SAN SEVERO. Inaugurazione sabato 21 maggio alle ore 19.30 presso il Chiostro del museo

La mostra didattica “La funzione Pazienza. Un archivio in mostra”, in corso di allestimento presso gli spazi espositivi del MAT Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo, e che si inaugurerà sabato 21 maggio alle ore 19.30 presso il Chiostro del Museo, si arricchisce di due opere originali di Andrea Pazienza, gentilmente concesse, quale prestito temporaneo da Nicola de Mattia.

Le due opere sono la “Madonna del Soccorso” (1987, tecnica mista) e “Paesaggio di San Severo” (1987, tecnica mista).

Le due opere originali, strettamente legate alle tradizioni ed al Paesaggio di San Severo, potranno essere ammirate in un inedito contesto espositivo di contaminazione con i reperti archeologici rinvenuti nel territorio di San Severo.





La mostra “La funzione Pazienza. Un archivio in mostra” approfondisce tutti i settori in cui Andrea Pazienza ha introdotto elementi di indiscussa novità, non solo nello specifico ambito del fumetto, ma trasversalmente nel sistema delle arti in genere, dalla narrativa alle serie TV, dal cinema al graffito, dalla musica alla moda.

L’iniziativa espositiva intende inoltre valutare per esteso l’eredità di Pazienza presso le generazioni artistiche successive e come la sua opera abbia, nella pratica, influenzato l’evoluzione del fumetto e della cultura contemporanea e come Andrea Pazienza sia diventato maestro e modello per una moltitudine di artisti quali Luca Enoch, Fumettibrutti, Marco Corona, Paolo Bacilieri, Davide Reviati, Ratigher, Zerocalcare, LRNZ, Makkox, Leo Ortolani, Giorgio Santucci, Tuono Pettinato, Drago Droga e tanti tanti altri.

La mostra si avvale di 24 pannelli, con testi ed illustrazioni a cura di Carlotta Vacchelli, PhD presso la Facoltà di Italianistica di Indiana University – Bloomington (Stati Uniti) con la tesi di dottorato “La funzione-Pazienza. L’influenza di Andrea Pazienza nel Graphic Novel italiano”, mostra prodotta dal Centro Fumetto ‘Andrea Pazienza’ di Cremona, con cui il MAT intesse rapporti pluriennali di collaborazione scientifica. A questi pannelli nella mostra di San Severo si aggiungono numerosi materiali conservati presso il centro di documentazione 'SPLASH Archivio ‘Andrea Pazienza’, sezione del MAT Museo dell'Alto Tavoliere dedicata al Fumetto: riviste d’epoca, locandine, cataloghi, tesi di laurea, rassegne stampa, copertine di LP in vinile, materiale multimediale, testi redatti a cura del MAT, nonché tanti omaggi ad Andrea Pazienza dal mondo del Fumetto, della Satira e dell’illustrazione italiana e prestiti temporanei di riviste, finalizzati alla mostra, da parte di molti amici del MAT.

Numerosi i video redatti e montati ad hoc dagli operatori del museo sanseverese che si potranno visionare nel corso della mostra “La funzione Pazienza. Un archivio in mostra”.

Per ben quattro mesi, l’intero contenitore museale del MAT Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo diventerà centro espositivo, centro laboratoriale, riferimento per la riflessione, lo studio e la valorizzazione di Andrea Pazienza, uno dei più importanti artisti contemporanei appartenenti alla città di San Severo.

La mostra didattica sarà visitabile da sabato 21 maggio fino a domenica 18 settembre 2022, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, ore 9.00-13.30 e 17.30-20.30, il sabato, ore 18.00-21.00, e la domenica e nei giorni festivi, ore 10.30-13.30 e 18.00-21.00. L’ingresso è gratuito.

Per informazioni:

MAT Museo dell’Alto Tavoliere

Piazza san Francesco, 48

San Severo (FG)

Tel. 0882.339611

Email: mat.sansevero@comune.san-severo.fg.it









Galleria fotografica