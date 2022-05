Run4Hope, l'Ail "di corsa" per lanciare messaggi di solidarietà

TERMOLI. Alle 11, in contemporanea con tutte le altre regioni d’Italia partirà la manifestazione promozionale promossa da Run4Hope unitamente ad Ail per sensibilizzare l’opinione pubblica ai temi per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma.

La manifestazione, una staffetta promozionale, aperta a tutti partirà da Piazza Duomo. Alla manifestazione sportiva è collegata la raccolta delle donazioni per Ail per la ricerca contro leucemie, linfomi e mieloma. Ognuno degli aderenti potrà utilizzare il portale della “Rete Del Dono”, piattaforma leader in Italia per la raccolta fondi a sostegno di progetti di solidarietà già utilizzata nelle charity delle grandi maratone italiane https://www.retedeldono.it/it/progetti/run4hope/run4hope-italia-2022.

Resterà sempre aperta la possibilità di donare tramite Bonifico Bancario. Estremi per bonifico bancario – Beneficiario: Run4Hope Italia Onlus Iban: IT 80 R 02008 11802 000105745329 – Causale: Nome Gruppo + Run4Hope 2022. Ail Campobasso-Isernia sarà presente a Termoli con un banchetto per raccogliere le donazioni dirette dei cittadini.