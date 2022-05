Il ‘Cartastorie’ Oreste Castagna incanta Termoli con racconti, cartoncini e solidarietà

TERMOLI. Si sono concluse ieri sera in piazza Monumento a Termoli le 5 giornate di gioco e studio che fanno parte del progetto “Cartastorie“ che l’attore, presentatore, cantante e anche autore di libri - insomma uno showman a tutto tondo - Oreste Castagna con l’avvallo di Rai Yo Yo sta portando in giro nelle scuole di varie località italiane tra cui appunto Termoli.

Le docenti delle scuole dell’infanzia e delle primarie di Termoli che hanno aderito a questo progetto, nella persona della portavoce e maestra Marilena Cappella della scuola dell’infanzia Pantano Basso che ha la sede però in via Tremiti, ci ha detto che questi cinque giorni con Oreste sono stati oltreché divertenti per i bambini, ma anche per loro docenti un bagaglio di esperienza notevole che terranno a frutto per i loro insegnamenti ai bambini. Ieri sera, venerdì 20 maggio, in Piazza Monumento la festa oltre che per i bambini era anche per i genitori, infatti in piazza c’era tanta gente.

Oreste ha davvero stupito in positivo per la sua bravura, e lo sapevamo, aiutato dall’altrettanto brava Benedetta ha dato vita ad uno spettacolo fatto di racconti animati dalle sue divertenti creazioni fatte con cartoncini colorati e forbici, un personaggio che davvero ha una originalità nell’inventiva e nelle mani soprattutto invidiabile.

Lo scopo di questo progetto è quello di portare in giro tra i bambini, i più esposti e indifesi davanti ai danni procurati dagli adulti, un messaggio di pace e a tal proposito Oreste ci ha anticipato che dopo aver esaurito i viaggi in Italia, domenica sarà a Foggia: il progetto prevede un viaggio nelle vicinanze delle zone di guerra in Ucraina o quantomeno al confine, per portare appunto qualche momento di serenità a quei piccoli innocenti che non hanno certo chiesto loro di vivere questa esperienza tragica.

Ricordiamo, per quei pochi che almeno una volta non hanno visto sulle reti Rai Oreste Castagna, che doppiava la voce di Dodò nel programma televisivo ‘L'albero azzurro’, trasmesso sulle reti Rai la mattina. La sua esperienza televisiva è continuata nel programma L'albero azzurro, con il ciclo di spettacoli Cartastorie. Dal 2002 è Gipo Scribantino, un nuovo personaggio del programma per bambini di Rai 3 La Melevisione. In seguito interpreta lo stesso personaggio nelle trasmissioni Il Videogiornale del Fantabosco, Le storie di Gipo e Buongiorno con Yoyo in onda tuttora su Rai Yoyo. Nel 2014 torna nel cast de L'albero azzurro, con il ruolo dello gnomo Gipo, direttamente dalla Torre Scribantina. È docente di teatro e formatore nei corsi per attore della Regione Lombardia e nelle aziende, dove è specializzato nei temi sulla comunicazione. Il suo nutrito curriculum artistico merita rispetto; Programmi TV Cartoni magici - Rai 1 (1983-1985),L'albero azzurro - Rai (1990-2001 e 2014-2017), La scatola delle emozioni, La casa che suona,Melevisione - Rai 3 (2002-2005),Il Videogiornale del Fantabosco - Rai 3 (2003-2013), Ma che bel castello - Rai Yoyo (2011-2013),Le storie di Gipo - Rai Yoyo (2011-2015),Colazione con Peo - RSI LA1 (2012),Buongiorno con Yoyo - Rai Yoyo (2013-2017) ,Natale con Yoyo - Rai Yoyo (2016-2020),Bumbi - Rai Yoyo (2017-2019),Oreste, che storia - Rai Yoyo (2021), Discografia; GiroGiroTondo, La Lauda di Francesco,Storie di pace,Libri:Alberi magici - Rai Eri,Carta maschere - Rai Eri,Carta storie - Rai Eri,L'usignolo e la rosa - Rai Eri,La scatola delle emozioni - Rai Eri.

