Cori parrocchiali e artisti molisani uniti per l’Ucraina

SAN MARTINO IN PENSILIS. I cori della parrocchia con la presenza di alcuni artisti molisani cantano per le sorelle e i fratelli ucraini. Appuntamento il 21 maggio alle ore 20 nella chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo in Piazza Trinità, 1.

Le offerte raccolte saranno totalmente devolute a questo fine.

