"Il palcoscenico e la legalità del noi", al Fulvio il docu-film realizzato dagli studenti

Per non dimenticare dom 22 maggio 2022

GUGLIONESI. Tre spettacoli per il trentennale della strage di Capaci. Sono in programma proprio lunedì 23 maggio al teatro Fulvio. Se c'è un termine che gli studenti devono introiettare nel più profondo dello spirito è la parola "legalità". Essa deve diventare bagaglio culturale, stile di vita quotidiano, principio morale che apre alla dignità della persona.

Da diversi anni l'istituto Omnicomprensivo di Guglionesi promuove lezioni e riflessioni sul tema invitando a scuola personalità del settore e partecipando a iniziative regionali e nazionali che aiutano a vivere di legalità. A conclusione di quest'anno scolastico, e in occasione del trentennale della strage di Capaci, oltre settanta studenti metteranno in scena uno spettacolo dal titolo "Il palcoscenico e la legalità del noi" in cui verranno raccontate le testimonianze di vita di don Pino Puglisi, Lea Garofalo, Peppino Impastato, Renata Forte e letti alcuni pensieri di Don Ciotti. L'orchestra dell'istituto eseguirà la colonna sonora dello spettacolo; verrà proiettato inoltre un Docu-film "Io Giulio, eroe della mia terra" storia di Giulio Rivera morto nell'attentato di via Fani.

Il Docu-film è stato realizzato dagli studenti della Scuola Secondaria di primo grado sotto la direzione della professoressa Marianna Zarlenga e Laura Calvano. Il progetto "legalità è stato accolto dagli studenti con entusiasmo e grande partecipazione e con impegno lo hanno realizzato per esprimere solidarietà a tutte le vittime di mafia che hanno difeso i principi democratici e umani imprescindibili in una società civile. Grazie al dono della loro vita oggi possiamo respirare libertà, grazie a loro possiamo scrivere una storia umana meno disumana, grazie a loro possiamo sentire più veritiera l'espressione di Giovanni Falcone «La mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio e una fine».

Comunque non solo memoria ma anche impegno forte e continuativo delle istituzioni politiche e democratiche, impegno della scuola, dei giovani, vera speranza della storia futura. Un ringraziamento va a tutti gli insegnanti che hanno saputo integrare alla didattica istituzionale l'esperienza viva del teatro che arricchisce di arte la letteratura e sa esprimere valori di vita attraverso parola, musica e danza. Grazie alla dirigente scolastica Patrizia Ancora per il senso di una progettualità inclusiva e coinvolgente che fa esplodere la creatività necessaria per una scuola di qualità tanto desiderata dagli studenti e dalle loro famiglie. L'evento si terrà presso il teatro "Fulvio" di Guglionesi il giorno 23 maggio 2022, primo spettacolo ore 9, secondo spettacolo ore 11, terzo spettacolo ore 18. Saranno presenti numerose autorità militari e civili».