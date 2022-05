Cuffie e adrenalina, esplode lo Street Workout: il fitness musicale all'aperto

Street Workout a Termoli

TERMOLI. Banchetto promozionale e per le iscrizioni, cuffie e magliette, poi tanta, tanta adrenalina.

Il caldo che accompagna la penultima domenica di maggio è stata degna cornice per scatenarsi nello Street Workout di Termoli, promosso da alcuni sponsor in riva all’Adriatico, come Cala Sveva, Salsedine, La Vida Wellness & Medical e Spazio Cucina di Salvatore Vitale.

Raduno in piazza Monumento e poi spazio lungo il centro, fino in piazza Duomo e non solo.

Street Workout nasce dall'idea di Simone Massaro e Maria Intorto. Dopo aver infatti praticato per qualche anno il Fitness Indoor in cuffia, che consentiva di svolgere più eventi contemporaneamente nello stesso spazio attraverso l’utilizzo delle cuffie wireless, decidono di abbattere i muri e portare il fitness musicale all'aperto.





La possibilità di trasferire la musica e la voce del coach, su gruppi enormi di persone, conferisce un carattere distintivo a questa attività, poiché permette di unire il gruppo, di veicolare ritmo, informazioni e istruzioni, coinvolgendo ed emozionando.

Non solo, la possibilità di sfruttare i luoghi più suggestivi e storici delle aree urbane, fanno sì che si possano abbinare o affiancare all'attività fisica musicale, il trasferimento di contenuti culturali che vanno ad arricchire l’esperienza Street Workout per renderla unica.

Tra le discipline dello Street Workout, poiché ve ne sono diverse, c’è il Walking dinamico, predisposto per i grandi raduni, alternato a stazioni dedicate alle diverse attività fisiche.

Gli eventi si svolgono su un percorso di circa 5 km all'interno della città e durano circa 2 ore. Sono organizzati anche in collaborazione con palestre e centri sportivi qualificati.

Sono infine gestiti attraverso un team di istruttori, esperti e competenti, che operano sia a livello nazionale che internazionale. I partecipanti sono dotati di cuffie “wireless Entheso”, che consentono ai coach, nelle due ore circa di durata dell’evento, di trasferire la musica e le indicazioni precise sullo svolgimento delle attività, istruendo su esercizi e movimenti specifici da eseguire.

Street Workout è cultura, poiché durante i momenti di camminata, tra una stazione e l’altra, vengono illustrate le attrazioni storico/culturali della città o sono dedicate soste al godimento degli scenari descritti.

