Giornata della legalità all'istituto comprensivo Difesa Grande

Per non dimenticare

Per non dimenticare lun 23 maggio 2022

TERMOLI. Nel giorno del trentennale della strage di Capaci, in Italia "Giornata della legalità", l'istituto comprensivo Difesa Grande ospita in due incontri il professor Vincenzo Musacchio, dalle ore 10 alle 12, nei plessi di via Po e nella sede centrare, per parlare insieme del valore della legalità.

Gli alunni impegnati in attività di Continuità dei tre ordini di scuola accoglieranno l'esperto con canti, balli, e messaggi personali sulla Pace e la Legalità.