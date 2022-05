L’esca, il 4 giugno al MacTe la mostra che incarna nuovi approcci giocosi

TERMOLI. Siamo lieti di annunciare l'inaugurazione della nuova mostra per sabato 4 giugno dalle ore 18 alle 20.

Con opere di Mario Airò, Stefano Arienti, Francesco Bernardi, Monica Bonvicini, Maurizio Cattelan, Mario Dellavedova, Miltos Manetas, Eva Marisaldi, Amedeo Martegani, Liliana Moro, Alessandro Pessoli, Paola Pivi, Lorenzo Scotto Di Luzio, Alessandra Tesi, Tommaso Tozzi, Vedovamazzei, Luca Vitone, Sislej Xhafa

Le opere in mostra – attraverso diversi linguaggi artistici, che vanno dalla scultura alla pittura all’installazione – incarnano nuovi approcci critici, giocosi, narcisi e hanno in comune una insofferenza a materiali e tecniche tradizionali in favore di una vena dissacratoria, introspettiva o entrambe.

Il titolo fa riferimento al colpo di fulmine che si instaura tra il collezionista e l’artista attraverso l’opera d’arte: la mostra L'esca racconta di relazioni costruite negli anni con gli artisti negli studi, nelle gallerie e negli spazi espositivi in diverse città italiane.

L' audioguida dedicata racconterà invece episodi legati alle opere in esposizione e di come alcune di esse sono entrate nella collezione privata protagonista della mostra.

