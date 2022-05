"Dentro e fuori la scuola", avanguardia educativa all'istituto comprensivo Brigida

TERMOLI. Al via oggi alla secondaria del comprensivo 'Brigida' il progetto di avanguardie educative 'Dentro e fuori la scuola' finalizzato alla realizzazione di un apprendimento esperienziale in simbiosi con il territorio, tra sapere formale e informale.

Fino a venerdì gli alunni delle terze saranno coinvolti in una serie di attività didattiche ludico-creative sia di mattina che in orario pomeridiano con esperti di vari settori: dalla musica alla fantasiologia, dall'arte alla creatività passando per l'illusionismo e andando alla scoperta dei luoghi simbolo della propria città e sconfinando sino alla vicina Puglia.

Da sottolineare che l'importante iniziativa si svolge in collaborazione con l'Indire, l'ente nazionale per la documentazione e innovazione della ricerca educativa.

