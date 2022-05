Attestati di elogio ai volontari della 33esima sezione Anc a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Pomeriggio denso di soddisfazione quello di sabato al Palazzo Baronale di San Martino in Pensilis, sede del municipio. Dalle 17, via alla cerimonia di consegna degli elogi ai volontari da parte del sindaco, con gli interventi delle autorità locali.

Successivamente, omaggio ai caduti in guerra presso il monumento sito in piazza Umberto I e, infine, visita della sede dell’Anc 33^ di San Martino in Pensilis. Presenti i sindaci Giovanni Di Matteo e quello di Agnone Daniele Saia (la sezione di San Martino è un distaccamento di quella agnonese), della partita anche il generale in riserva Di Iulio, l’ispettore regionale dell’Anc Molise e il presidente delle sezioni di Campobasso, Termoli e Agnone, nonché il delegato alla protezione civile, Mario Petrecca e il comandante locale della stazione dell’Arma. Presenti anche altre realtà del tessuto associativo: Rgbt Molise, Aisa Campomarino, Anvvfc di San Martino in Pensilis e l'ex comandante del distaccamento dei Vigili del fuoco, Angelo D’Ippolito, nonché una larga rappresentanza di ex Carabinieri della sezione di Termoli tra cui il maresciallo Cosimo Conte.

I volontari dell’Anc sammartinesi sono stati meritevoli di un attestato di elogio per i servi resi alla comunità. Nella stessa sede il presidente della sezione di Agnone ha donato al gruppo operativo di San Martino in Pensilis la prima autovettura di servizio.

Galleria fotografica