I valori della legalità alla base dell'educazione civica e della formazione

Per non dimenticare mar 24 maggio 2022

TERMOLI. Inaugurata lo scorso anno scolastico, si è rinnovata anche ieri la giornata della legalità all’istituto comprensivo Difesa Grande, alla presenza del professor Vincenzo Musacchio, noto criminologo, che prima nel plesso di via Po e poi nella sede centrale ha incontrato i ragazzi per parlare insieme del valore della Legalità. Gli alunni in attività di continuità dei tre ordini di scuola hanno accolto l'ospite con canti, balli, e messaggi personali sulla Pace e la Legalità.

Presente assieme agli insegnanti la dirigente scolastica Luana Occhionero, che ha sempre dato impulso al percorso formativo di Educazione Civica.

Un evento che si è tenuto finalmente in presenza, cartelli che hanno circondati l’albero di Falcone nelle due rispettive sedi, facendo riferimento alla magnolia presente presso l’abitazione di Giovanni Falcone che da anni accoglie i messaggi in ricordo del suo sacrificio, l’Istituto ha ricordato la strage di Capaci e l’operato di uomini come Falcone e Borsellino, nel trentennale dell’assassinio dei due magistrati, avvenuto il 23 maggio 1992 e il 19 luglio 1992, stragi costate la vista anche alla moglie di Falcone, Francesca Morvillo e a otto agenti delle scorte.

La scuola è fiera di proporre questi eventi formativi, frutto di un lavoro di squadra tra i docenti tutti, i referenti di Educazione civica e il dirigente scolastico.

