Il Molise e il mondo sconosciuto degli insetti

La 20esima regione non è nota solo per i soliti animali che vi dimorano. Non c'è solo il lupo ed il gatto selvatico o la lontra (che è la specie più importante), localizzata - con pochi individui - lungo il fiume Biferno. Dal punto di vista degli insetti, si rileva la presenza di due coleotteri cerambicìdi: la 'Rosalia alpina', bellissimo ed appariscente, legato alle faggete del Matese; ed il 'Cerambix', cerdo tipico dei querceti, protetto dalla Direttiva 'Habitat'. C'è anche - tra gli altri - la tarantola, la mantide religiosa, il macaòne, la 'cetonia aurata' ed il ragno arlecchino. Un mondo pressoché sconosciuto che è bene conoscere più da presso.

'Science' ha pubblicato, nel 2020, il più ambizioso (e completo) studio sul declino degli insetti mai realizzato. Il lavoro tocca pure il Molise. È stato citato un 'team' di scienziati che ha dimostrato come, sebbene con grandi variazioni tra un luogo e l'altro, l’abbondanza degli insetti sia diminuita - in media - di circa il 10% ogni decennio; e ciò a partire dagli Anni ’80. La ricerca è riuscita a precisare l’impatto dell’interazione tra agricoltura e cambiamento climatico, arrivando alla conclusione che l’agricoltura sia dannosa e che il cambiamento climatico abbia peggiorato le cose. È stato anche scoperto che quelli che vivono vicino ai fiumi, ai laghi ed ai bacini idrici non solo sono in declino ma che - periodicamente - la loro popolazione sia lievitata, sia pure di poco. Anche le specie acquatiche sono una minoranza (rappresentano 1/10 del totale), il che è una buona notizia; e, in questo caso, gli esseri umani hanno svolto un ruolo positivo. È probabile che gli aumenti, almeno in Europa e Nord America, siano dovuti ai miglioramenti della qualità dell’acqua dagli Anni ’70 dal momento che - grazie alla normativa ed alla realizzazione di impianti di depurazione - gran parte dei rifiuti non finisce più nei fiumi.

L’agricoltura non fa bene ad alcuni insetti. In effetti, più ce ne sono, migliori risultano le coltivazioni. E non si tratta solo degli impollinatori, ma anche di esemplari importanti per l’agricoltura. In particolare, va sottolineato il ruolo-chiave dei nemici naturali dei parassiti (coccinelle predatrici, coleotteri terricoli o insetti parassitoidi che si nutrono di specie che, altrimenti, danneggerebbero o addirittura distruggerebbero le colture). Uno studio ricorda che pure gli scarafaggi hanno la loro funzione, essendo i principali pulitori biologici negli ambienti urbani. Eppure, tutto ciò posto, gli esperti sostengono che siamo di fronte ad un segnale di avvertimento molto chiaro. Oltre alle minacce che circondano questi animali, c’è anche un problema di atteggiamento: gli insetti non sono protetti come accade con i vertebrati. Eppure, la loro conservazione sarebbe più facile di quella di altri esseri viventi, data la minore estensione geografica del loro areàle; cosicché agire sui 'micro-habitat' potrebbe ridurne notevolmente il declino. Nelle aree ad agricoltura non intensiva, e con l’impatto dei cambiamenti climatici, la riduzione dell’abbondanza di insetti è di gran lunga inferiore (intorno al 7%) se intorno ci sono porzioni significative di territorio naturale.

I ricercatori dell’Ucl sono preoccupati. Sostengono che le pressioni combinate del riscaldamento globale e dell’agricoltura ne stanno determinando un sostanziale declino. Dobbiamo riconoscere le minacce che poniamo loro; e ciò prima che alcune specie vadano perdute per sempre. Di contro preservare l’habitat naturale potrebbe aiutare a garantire la prosperità degli insetti vitali per l’agricoltura. La perdita di 'popolazioni' potrebbe essere dannosa non solo per l’ambiente naturale, quand'anche per la salute umana e per la sicurezza alimentare, in particolare per il calo degli impollinatori. I risultati evidenziano l’urgenza di azioni per preservare, per rallentare l’espansione dell’agricoltura ad alta intensità e per ridurre le emissioni per mitigare il cambiamento climatico.

Per taluni ricercatori qualche motivo di speranza verrebbe dal mettere da parte aree di terra per la natura che ha creato un rifugio per gli insetti bisognosi di ombra per sopravvivere nella stagione calda. Un’attenta gestione delle aree agricole molisane potrebbe aiutare gli insetti vitali a prosperare: 1) lievitando l’agricoltura intensiva; 2) piantando una vasta gamma di colture; 3) conservando l’habitat naturale vicino a terreni agricoli (come siepi e macchie di foresta). Insomma, occorre capire che gli insetti sono importanti per l’ambiente molisano nel suo insieme al fine di affrontare le minacce che rappresentiamo per loro. E ciò prima che molte specie vadano perdute per sempre.

Claudio de Luca