Un matrimonio speciale: Raffaele e Luciana sposi dopo 26 anni di amore

TERMOLI. Un rito civile per coronare una lunga storia d’amore, che ha dato anche frutti preziosi come un figlio.

In anticipo di quasi un mese, dal 16 giugno come data prefissata a mercoledì scorso 18 maggio, Raffaele Panico e Luciana Romolo si sono uniti in matrimonio nell’ufficio del primario del reparto di Medicina interna dell’ospedale San Timoteo di Termoli, dove l’uomo era ricoverato fino a qualche giorno fa.

A sposarli l’assessora alle Politiche sociali Silvana Ciciola, che nella data di giugno non avrebbe potuto celebrarle a causa di una sua assenza, tutto questo grazie alla disponibilità della direzione sanitaria del plesso di viale San Francesco e soprattutto del primario Nicola Milano, a cui vanno i ringraziamenti della coppia, dei familiari e anche dell’amministrazione comunale di Termoli, che ha impresso un’accelerazione notevole per permettere a Raffaele e Luciana, 56 e 49 anni, di diventare ufficialmente marito e moglie.

Un anticipo motivato anche da un trasferimento fuori regione per seguire delle cure, e qui c’è un sentito in bocca al lupo a Raffaele, affinché possa ristabilirsi al più presto, un gioco di squadra che ha visto trionfare da una parte i loro sentimenti e dall’altra quella sensibilità che tutti dovremmo avere, anche nell’agire quotidiano della pubblica amministrazione, non solo come persone.

Presenti per conto del Comune l’assessora alle Politiche sociali Silvana Ciciola, il segretario generale Domenico Nucci e l’ufficiale di stato civile Angela Dell’Olio, un piccolo miracolo, affinché non si dovesse rimandare all’autunno il compimento di un cammino di vita congiunto caratterizzato da un legame profondo.

La loro love story è iniziata ben 26 anni fa a Capracotta, dove si sono conosciuti e da cui è nato Francesco, che oggi è poco più che ventenne.

«Speriamo che questa coppia possa avere momenti di felicità e gioia che davvero meritano», ha sottolineato Silvana Ciciola.

«Oltretutto dobbiamo sottolineare la piena cortesia e disponibilità dell’intero reparto, medici, primario, infermieri e personale sanitario, grazie all’impegno di tutti abbiamo contribuito a che Raffaele e Luciana a realizzare il loro sogno, così come ringrazio Angela Dell’Olio, che è stata al mio fianco in questa occasione e lo stesso segretario Domenico Nucci, in nome e per conto dell’intera amministrazione comunale, che ha condiviso questa “missione” che abbiamo portato a sposare Raffaele e Luciana», ha concluso la Ciciola.

Galleria fotografica