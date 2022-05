Non solo baci nel borgo, l’associazione Turismol si rinnova

TERMOLI. L’Associazione Turismol di Termoli si rinnova con i suoi Tours e si presenta agli operatori turistici e alla cittadinanza termolese.

Dopo 13 anni di attività turistica, sempre attiva nel promuovere il borgo termolese (l’ultima tra le sue più celebri iniziative è stata quella relativa alle segnaletiche dei baci all’interno del borgo tutt’oggi ancor presenti), l’Associazione Turismol si rinnova nel suo modus operandi promuovendo lo stesso in maniera del tutto nuova cosi’ come il nuovo sito web associativo.

E lo fa sotto la stessa cornice paesaggistica di 13 anni fa, quando è stata fondata, ai piedi del Castello Svevo.

La presentazione sarà accompagnata dal prof. Marco Zollo, Manager e formatore esperto in Comunicazione e Marketing, Internazionalizzazione in particolare nei settori Turismo e Food che ci illustrerà quali sono e saranno le nuove frontiere turistiche che Turismol già ha messo in atto, e, da tutti i collaboratori che hanno creato insieme a Turismol i nuovi tours experience.

Una parentesi ci sarà anche su coloro che hanno realizzato ex novo il sito web della Turismol: Marzia Lamelza, illustratrice e graphic designer nota al pubblico molisano e non solo e il travel blogger molisano Paolo Pasquale, volto noto nel panorama turistico regionale.

Un grazie verrà espresso durante la conferenza stampa anche alla Famiglia Vincitorio, in particolare a Fabrizio Vincitorio e Giorgia Boccingher, promotori da sempre delle attività Turismol e che ospiteranno l'Associazione in una delle loro imprese ricettivo turistiche per la presentazione.

Inizio della conferenza stampa: Sabato 28 maggio ore 11.00 presso il Lido Cala Sveva (Via Cristoforo Colombo, 39/e).

