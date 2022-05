Larino, il 28 maggio si inaugura il rinnovato museo diocesano ‘G.A. Tria’

Larino Sabato 28 maggio 2022, alle 17.30 in piazza Duomo a Larino, sarà inaugurato, in una veste rinnovata, il museo diocesano "G.A. Tria".

LARINO. "Il museo - spiega il direttore, arch. Ivano Ludovico - aperto nel 2012 con un allestimento provvisorio, finalmente oggi si rinnova con teche dedicate al tesoro della cattedrale e alcune nuove opere della nostra diocesi; inoltre verranno aperte tre nuove sale che andranno ad impreziosire il percorso museale: una sala mariana con il dipinto della Madonna di Civitacampomarano restaurata ad opera della Soprintendenza del Molise e altre due piccole sale dedicate alla didattica e al laboratorio di restauro e alle opere contemporanee raccolte nelle mostre d'arte diocesane degli ultimi anni".





"E' un momento significativo per la diocesi e per tutto il territorio - afferma il vescovo, mons. Gianfranco De Luca - i beni culturali ed ecclesiastici, espressione e testimonianza viva della fede cristiana del passato e del presente, sono insieme a tutti gli altri beni una risorsa per la società, da valorizzare per lo sviluppo educativo, sociale ed economico del nostro popolo. Vi invito a partecipare a questo evento".





