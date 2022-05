Istituto omnicomprensivo di Guglionesi ricorda le vittime di mafia

GUGLIONESI. Don Pino Puglisi, Peppino Impastato, Lea Garofalo, Renata Forte, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e le loro scorte. Sono nomi importanti che non possono essere dimenticati. Sono persone che hanno creduto in un’ideale, in un mondo non corrotto. Hanno combattuto in prima linea, mettendoci la faccia, sempre. Ribellandosi alle cosche mafiose. Dando la propria vita.

Metterli a tacere non è servito a nulla, perché il loro impegno, la loro dedizione, il loro ricordo è vivo. E lo sarà sempre.

La lista è lunga. Un elenco di nomi di giovani e meno giovani morti per mano di killer spregiudicati, di gente sporca e corrotta.

E’ così sul palco del teatro comunale Fulvio di Guglionesi, gli alunni delle classi III delle scuole medie, hanno messo in scena uno spettacolo toccante in memoria e ricordo di queste vittime.

A 30 anni dalla strage di Capaci, a 44 anni dalla morte del nostro concittadino Giulio Rivera, ammazzato dalle Brigate Rosse, morto da eroe per proteggere l’onorevole Aldo Moro.

Letture, canzoni, balli che hanno provocato nei presenti in sala tanta commozione. Un racconto per onorarli e per immaginare un mondo migliore.

E, mentre i ragazzi intonavano “Imagine” di John Lennon, dietro di loro si muovevano delle maglie bianche, pure come le loro anime, con i volti di chi ora non c’è più.

Storie di vita vera. Storie di vite lacerate e dilaniate. Storie di progetti purtroppo mai portati a termine perché la mano nemica ha distrutto i loro sogni, le loro speranze.

Ma loro, i mafiosi, non sanno che questi nomi non moriranno mai. Mai.

Perché l’amore per la patria, per la giustizia, per il ricordo vive in ognuno di noi.

«Credo negli esseri umani che hanno il coraggio di essere umani», come nella canzone di Mengoni così nella vita reale. E loro, da Don Puglisi a Falcone, hanno avuto il coraggio di esserlo, perché «l’amore ha vinto, vince, vincerà» proprio in memoria di queste vittime innocenti.





A conclusione dello spettacolo, la commozione più grande è stata rivivere la storia di Giulio Rivera. Gli studenti, durante l’anno scolastico, hanno incontrato il fratello di Giulio, il signor Angelo che ha raccontato loro la vita dell’adorato fratello, dalla nascita all’ultima volta in cui l’ha visto. Il Docu-film è stato realizzato dagli studenti della Scuola Secondaria di primo grado sotto la direzione della professoressa Marianna Zarlenga e Laura Calvano. Il progetto «Legalità è stato accolto dagli studenti con entusiasmo e grande partecipazione e con impegno lo hanno realizzato per esprimere solidarietà a tutte le vittime di mafia che hanno difeso i principi democratici e umani imprescindibili in una società civile. Grazie al dono della loro vita oggi possiamo respirare libertà, grazie a loro possiamo scrivere una storia umana meno disumana, grazie a loro possiamo sentire più veritiera l'espressione di Giovanni Falcone ‘La mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio e una fine’».

Tre spettacoli che hanno visto il teatro pieno, con un tripudio di applausi e lacrime. Nelle parole dell’assessora Stefania Addesa, la spinta a non avere paura, «Ragazzi mettete insieme l’entusiasmo, la voglia di fare e le vostre abilità, non abbiate paura. Prendete esempio da tutti coloro che hanno rischiato e continuano a rischiare la propria vita. Un esempio tangibile è proprio il nostro compaesano Giulio Rivera che, ha dato la propria vita per inseguire i propri ideali». «Io voglio scrivere che la mafia è una montagna di merda», diceva Peppino Impastato, «Noi ci dobbiamo ribellare. Prima che sia troppo tardi, prima di abituarci alle loro facce, prima di non accorgerci più di niente».

