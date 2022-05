Festa di San Pardo a Larino, torna la spettacolare Carrese dei fiori

Festa di San Pardo a Larino

LARINO. «A Larino, in occasione della Solennità di San Pardo, sono tornati a sfilare i carri infiorati trainati da buoi e pecore, dopo due anni consecutivi di stop forzato imposto dall'emergenza pandemica. Uno dei più belli e suggestivi beni immateriali del territorio, intorno al quale si è raccolta la comunità larinese con grande partecipazione. Ogni carro viene addobbato con composizioni floreali costruite artigianalmente con l'utilizzo di carta crespa». Giovedì mattina, presso l'atrio porticato del Palazzo ducale, sede municipale, il sindaco della città frentana Giuseppe Puchetti ha accolto le autorità civili e militari intervenute, fra le quali il presidente della Regione Molise. A seguire, presso la basilica concattedrale di Santa Maria Assunta e San Pardo, la Celebrazione Eucaristica, presieduta da monsignor Gianfranco De Luca, al termine della quale ha avuto inizio la processione dei Santi e dei carri che ha percorso le vie del Centro storico in una cornice di colori e di festa.

Il sindaco di Larino, Giuseppe Puchetti, si è così rivolto alla comunità frentana: «Hanno avuto luogo i solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Pardo. L'occasione era attesa, dopo due anni di pausa a causa della pandemia. Tante le presenze giunte in città, a fare gli onori di casa il parroco della Cattedrale, don Claudio Cianfaglioni, visibilmente emozionato, come i tanti larinesi che sono tornati da ogni dove per vivere a pieno la tre giorni di festa. Un grazie di cuore a coloro i quali, con devozione e passione, ogni anno decorano i carri di fiori, nastri e ghirlande e curano personalmente i propri animali, che sono la forza motrice del carro durante i giorni di festa. Felice San Pardo a tutta la comunità di Larino».

