Nasce a Campomarino l'associazione Cum Panis, circolo di cultura politica

CAMPOMARINO. Nasce in Campomarino l'associazione Cum Panis, circolo di cultura politica: "Cum panis", la condivisione del pane, evoca la convivialità tra i lavoratori dopo la fatica, la tavola imbandita per la famiglia, il gesto ecumenico dei sacerdoti nella celebrazione eucaristica, ma anche il sostantivo maschile "compagno" con cui si riconoscono coloro che hanno condiviso le lotte sociali per il riscatto dei più deboli.

Su questa base e con lo sguardo sempre rivolto alla nostra Costituzione repubblicana, si fonda l'Associazione che lo scorso 20 maggio si è dato un organismo direttivo (coordinato da Nicola Occhionero nel ruolo di presidente) il quale è determinato nell’elaborazione di un calendario di iniziative culturali rivolte alla comunità tutta e con la finalità di suscitare interesse e provocare un senso critico rispetto alla realtà vissuta.

Le iniziative che saranno promosse risulteranno originali e calzanti con il contesto locale e territoriale, presentate con un modus operandi coinvolgente e dinamico, senza mai celare il carattere progressista che anima la propria cultura politica. L'Associazione è assolutamente indipendente, non aderisce a cartelli o partiti politici, non sostiene l'ascesa al potere di nessuno, non nasce con lo scopo di concorrere alle prossime consultazioni regionali, chiunque si rispecchi nei valori e nella condotta espressa, può aderirvi senza alcuna remora, contattando i propri rappresentanti o scrivendo all'indirizzo di posta elettronica cumpanis@tiscali.it.