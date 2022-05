"A ogni stazione del viaggio": Orizzonti di Versi a Palazzo Norante

CAMPOMARINO. Domani, domenica 29 maggio dalle ore 18.30, alla Biblioteca Ibrahim Kodra, nel Palazzo Norante Campomarino presentazione della silloge poetica di Loretto Rafanelli "A ogni stazione del viaggio", edita da Jaka Book.

Modera: Monica Ferri (docente di lettere)

Interverranno: Luigi Colagreco, direttore del Centro di Poesia e Altri Linguaggi (Chieti) e la studentessa Miruna Ursu.

Le letture saranno curate dagli attori della Compagnia Stabile del Molise (Pierluigi Abiuso, Rossella Forgione, Diletta Ponsanesi, Renzo Iantomasi) e da Marta Esposito e Giovanni Picanza (staff biblioteca Ibrahim di Campomarino).

A ogni stazione del viaggio è un libro inarcato e curvo, piegato non tanto sugli affanni quanto sugli istanti, cioè sui momenti che, mutandosi in metafora, da effimeri quali rimarrebbero se la parola non li rendesse diafani, giungono a impossessarsi di una suadente intelligenza simbolica: e così l’immagine più potente del libro coincide con i versi più impressionanti e tellurici che vi s’incontrano: "Tutto è invaso/ da una indicibile sfibrata notte" (Simone Gambacorta, © Letteratitudine)

Loretto Rafanelli, nato a Porretta Terme (BO), ha pubblicato diversi libri di poesia: I confini del Viso, Forum, 1987; Il silenzio dei nomi, Jaca Book, 2002 (Premi: Gozzano, Metauro, Aleramo, Caput Gauri, Ministero dei Beni Culturali); Il tempo dell'attesa, Jaca Book, 2007 (Premi: Cassola Ultima frontiera Volterra, Foligno, Fabriano, Morosini); L'indice delle distanze (Jaca Book, 2013); di teatro (Artemisia, I ciclamini di Bosnia, Nelle buie stanze, Le voci del Filadelfia, Il Grande Torino); di saggistica (Il sangue della ricordanza, Il punto poetico).

Ha diretto la casa editrice I Quaderni del Battello Ebbro di cui ha curato anche numerosi volumi. Ha partecipato con Marco Nereo Rotelli alla Biennale di Venezia (2001, 2005, 2007, 2011). Collabora con giornali, riviste e blog ed ha diretto il festival dell’Utopia a Biancavilla di Sicilia e il Festival nazionale dell’acqua a Porretta Terme, ha ideato e segue la rete scolastica Scrittori nelle scuole.

È stato invitato da vari Istituti di Cultura italiani nel mondo (Londra, New York, Pechino, Belgrado, Lubiana, Zagabria, Rabat) rappresentando l'Italia nel febbraio 2012, al Festival mondiale di poesia in Nicaragua, nell'ottobre 2012 all'Encuentro de los poetas latinos, in varie città del Messico e nel luglio 2013 al Festival internazionale di poesia di Lima in Perù.

