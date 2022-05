‘Insieme in armonia’, successo per la recita degli studenti del ‘Vincenzo Cuoco’

Ad assistere alla recita per la pace e per la speranza di un futuro migliore, anche la madre di Sonia Di Pinto, brutalmente uccisa quasi un mese fa in Belgio.

PETACCIATO. Una bella serata fresca e genuina quella di ieri a Petacciato dove, nella centralissima Viale Pietravalle davanti al palazzo comunale, si è tenuto il saggio musicale di fine anno della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “Vincenzo Cuoco“.

Ad esibirsi le classi 5 della scuola, alunni in procinto di lasciare per passare alla scuola secondaria di primo grado comunemente conosciuta come Scuola Media. Lo spettacolo curato brillantemente dal Professore di Musica Antonio Di Blasio, con la collaborazione di altri docenti presenti aveva un titolo “Insieme in Armonia“ formato da un mix di 15 molti successi nazionali e internazionali che avevano un solo unico comun denominatore visto anche i tempi che viviamo l’amicizia, l’amore, la pace, la speranza di un futuro migliore, soprattutto per loro come ha anche sottolineato il professor Di Blasio, che saranno coloro che nel prossimo futuro faranno la storia di Petacciato.

Canzoni pietre miliari di questi sentimenti come Rinascerò, Rinascerai, I giardini di Marzo, Imagine, Can’t help falling in love, Mamma Maria, Volare, Emozioni, O’sole mio, e come anche l’inno di Petacciato Lu Puzz’ Vallone per chiudere con L’inno di Mameli.

Tanta gente era presente allo spettacolo, in prima fila il Sindaco della cittadina Roberto Di Pardo al suo fianco la dirigente scolastica la prof.ssa Giovanna Lattanzi, Don Mario Colavita Parroco di Petacciato con accanto la mamma della povera Sonia Di Pinto che più di un mese fa venne brutalmente uccisa in Belgio dove risiedeva. Sonia era sempre pronta a collaborare con la sua opera di volontariato per il bene della stessa sua cittadina, e la mamma con la sua presenza ha voluto testimoniare la sua vicinanza anche per manifestazioni come queste che inneggiano all’amore per il prossimo, alla pace e alla non violenza e soprattutto l’amicizia con il prossimo.

