Damiano D'Angelo a 12 anni primeggia nel concorso internazionale "Terre di Severino"

TERMOLI. Ha solo 12 anni e ha portato a casa un successo di rango internazionale, vincendo il concorso internazionale "Terre di Severino". Damiano D’Angelo, domenica scorsa, ha vinto primo premio assoluto e premio speciale Note bianche, per la soddisfazione della famiglia e del maestro Loris Fiore.

Grande successo per il Concorso Musicale Terra di Severino città di Roccasecca 2022, Dual Edition, organizzato dall’Associazione Musicale Labirinto Armonico, con l’intento di valorizzare i giovani talenti, a sostegno della creatività emergente.

Il Concorso si è tenuto il 20 e 21 maggio nella sede del Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone ed il 22 maggio nella splendida cornice del Salone di Rappresentanza del Palazzo Ducale di Atina ed ha ospitato circa 700 musicisti proveniente da tutto il territorio nazionale, suddivisi in solisti, piccole formazioni ed orchestre sottolineando sin da subito, un elevato spessore artistico.

In questa edizione si è particolarmente distinto l’alunno Damiano D’Angelo iscritto alla classe di clarinetto dell’indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado di Guglionesi. Risultato di recente già vincitore del concorso musicale “i solisti delle S.M.I.M. 2022” di Francavilla Fontana (BR), Damiano, nella giornata del 29 maggio è stato premiato con il primo premio assoluto 100/100 per la sezione Smim categoria solisti, per lui inoltre anche il conferimento del premio rassegna “note bianche” indetto dal concorso e conferito ai candidati più talentuosi di ogni categoria con invito a partecipare a concerti itineranti in tutta Italia.

