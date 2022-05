"Majorana Bike to school"

TERMOLI. Un piccolo contributo di progettazione e realizzazione volto principalmente ad offrire un servizio maggiore agli studenti e al personale scolastico dell'istituto tecnico "Ettore Majorana" di Termoli. È questa l'idea degli alunni della classe 4^ "Amm" dell'indirizzo meccanica e meccatronica, i quali hanno realizzato una rastrelliera per bicicletta, consegnata in questi giorni alla scuola.

Gli alunni, coordinati dal prof. Christian Zaami, hanno seguito tutte le fasi di lavorazione, partendo dalla rilevazione, progettazione, scelta del materiale da utilizzare, sino alla realizzazione del prodotto finito, in piena collaborazione ed autonomia; non solo, ma il progetto rappresenta un incentivo ad utilizzare la bicicletta per andare a scuola o a lavoro, contribuendo in piccolissima parte al raggiungimento di quasi 11 obiettivi su 17 dell'Agenda 2030, perché muoversi in bici riduce l'inquinamento ambientale e tutela la salute dell'ambiente, oltre che quella personale.

Un particolare ringraziamento va soprattutto al dirigente scolastico Maria Maddalena Chimisso, la quale molto attenta alle attività degli studenti, ha da subito accettato l'idea proposta dagli alunni, incontrandoli e congratulandosi con gli stessi durante le fasi di lavorazione. #majoranabiketoschool.

Galleria fotografica