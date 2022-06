Importante onorificenza a Cuba per Carla Vitantonio

L'AVANA. Si è tenuta ieri, presso la Residenza dell’Ambasciatore d’Italia a L’Avana, la cerimonia per la consegna dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia per la molisana Carla Vitantonio.

Nata a Termoli da una famiglia originaria di Rotello e cresciuta fra Limosano e Campobasso, la dott.ssa Vitantonio ha studiato all’Università di Padova e ha conseguito un Master in “Diplomazia e politica internazionale” all’Università di Bologna. Dal 2012 opera come cooperante in una ONG, prima come coordinatrice e poi come direttrice in Corea del Nord fino al 2016 e poi in Myanmar e dal 2018 a Cuba.

Nella sua attività è sempre stata molto attenta alle popolazioni più bisognose e il riconoscimento di Cavaliere è la dimostrazione dell’impegno che ha sempre profuso nel suo lavoro, di cui parla nei suoi libri “Pyongyang blues” e “Myanmar Swing”.

L'onorificenza dell’Ordine della Stella d’Italia è concessa dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli Affari Esteri, sentito il Consiglio dell'Ordine, a quanti abbiano acquisito particolari benemerenze nella promozione dei rapporti di amicizia e di collaborazione tra l'Italia e gli altri Paesi e nella promozione dei legami con l'Italia.