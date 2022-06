I "Colori della Vita": sugli scudi gli studenti del liceo D'Ovidio a Larino

LARINO. Complimenti agli studenti del Liceo F. D’Ovidio di Larino che concludono un anno meraviglioso, segnato da tantissimi premi e riconoscimenti nazionali, conquistando ben tre premi nella Cerimonia di Premiazione della XVII edizione del Concorso “I Colori della Vita”, svoltasi a distanza su piattaforma Google Meet nel pomeriggio del 1° giugno 2022.

Un concorso ispirato alla Memoria del tragico evento del terremoto del 2002, ma anche occasione di riflessione sui valori della convivenza civile a cui la scuola, per prima, vuole educare gli studenti. Il tema di quest’anno, “Noi ragazzi curatori del mondo”, era ispirato agli Obiettivi dell’Agenda 2030 e, come ha ricordato la coordinatrice, ins. Clementina Grazia Simone, partiva da “Un invito, un monito a prendersi cura di se stessi, degli altri e della nostra terra”.

Invito che i nostri studenti hanno saputo accogliere appieno, declinando con la creatività, il protagonismo e l’entusiasmo che li contraddistinguono gli ideali con cui vogliono colorare la loro vita e il mondo tutto. Pace, tolleranza, sostenibilità, solidarietà, inclusione e diritti si conseguono attraverso un percorso, un cammino di cui tutti siamo parte indispensabile, come ben evidenzia l’idea del puzzle con cui le studentesse del I classico hanno rappresentato i loro “Goals for the future”.

Di seguito i premi conseguiti:

3^classificato ex aequo sezione elaborati multimediali scuola secondaria di 2^ grado, Goals for future”: Pia Maria Ciarfeo, Adriana Pia Ciota, Francesca De Notaris, Maria Vittoria Giglio, Giada Izzi, Carmen Mancinelli, Ada Petrillo, Giada Salvatore, Asia Maria Santoro, Benedetta Tuccella, classe 1^ G Liceo Classico.

Primo classificato sezione poesia scuola secondaria di secondo grado, “Speranza” di Marco Petriella, classe 3^A Liceo Scientifico.

Secondo classificato sezione poesia scuola secondaria di 2^ grado, “I sogni di Luca” di Dario Sabetta e Michelangela Zeoli, classe 2^ A Liceo Scientifico.

