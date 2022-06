‘Blu’ il secondo romanzo di Sonia Fasulo che parla d’amore e rompe i pregiudizi

TERMOLI. Quante volte vi hanno detto di non essere abbastanza, che le vostre scelte non fossero quelle giuste, ma poi giuste per chi? Quante volte non vi siete sentiti capiti o non vi hanno dato la possibilità di spiegare le vostre ragioni? Quante volte le persone che credevate amiche o con cui condividevate un sentimento vi hanno voltato le spalle all’improvviso, senza consentirvi di avere un confronto? Se la risposta a una di queste domande è sì, allora è molto probabile che voi siate Elly, Letizia o Barbara, le protagoniste di ‘Blu’ il secondo romanzo della scrittrice termolese Sonia Fasulo.

‘Blu’ è uscito in tutte le librerie (e su Amazon) lo scorso 28 maggio, a poco più di due anni dall’uscita del primo romanzo ‘Parlami di te’ che ha visto le tre ragazze giostrarsi tra primi amori, gelosie, tradimenti e scelte difficili. L’autrice lo ha presentato, in anteprima nazionale, proprio nella sua Termoli che, senza fare troppi spoiler, sarà il cardine della rinascita di Elly, mercoledì 1 giugno nella splendida sala conferenze dell’Ipseoa ‘Federico di Svevia’ di Termoli che, per l’occasione, si è colorato di blu: a presenziare la preside Maricetta Chimisso assieme al giornalista Pasquale Di Bello che ha mediato e intervistato l’autrice, seguito da una cena totalmente ispirata al romanzo creato dallo chef Maurizio Santilli (video disponibile in esclusiva su TermoliOnLine ndr).

Nella seconda fatica di Sonia ritroviamo nuovamente le tre amiche, a distanza di qualche anno, più mature, con un bagaglio di esperienze maggiore ma sempre alle prese con famiglie difficili e situazioni che metteranno a repentaglio il pavimento di cristallo delle loro vite che, con lo scorrere delle pagine, si incrinerà fino ad esplodere in mille pezzi.

E qui la domanda sorge spontanea: come si rimette insieme una vita costellata di amarezza, delusioni e sofferenza? Riscoprendo se stessi, perdonandosi e ridando fiducia a quella persona che vediamo ogni giorno nello specchio e che spesso odiamo fino a ferirla nell’animo più profondo. Proprio la fiducia in se stessi è uno dei temi trattati nel romanzo che vedrà Elly combattere in un triangolo amoroso tra l’amore della sua vita Shane e il giovane collega Alex che tramerà alle sue spalle, architettando una messa in scena curata nei minimi dettagli nel tentativo di conquistarla, con l’inganno, e strapparla dalle braccia del suo primo amore.

L’amore è il punto focale di tutto, in primis quello per se stessi: “Volevo mandare un messaggio soprattutto le donne. Spesso sopprimiamo noi stesse, con lo spirito da crocerossine che ci contraddistingue, per stare dietro a qualcuno che non è degno della nostra presenza senza considerare il prezzo che paghiamo agendo così”. Il titolo ‘Blu’ richiama in pieno il sentimento d’amore: “Il blu è un colore che ritorna spesso nella mia vita, gli occhi delle persone a me care sono blu. Ho scoperto che quando siamo felici o innamorati i nostri occhi cercano il puntino di blu, in un campo vedremo il fiore che tende al blu, nel cielo guarderemo la parte più blu, proprio per il nostro stato d’animo felice e siamo pronti al blu”, ha spiegato l’autrice che usa il colore per una straordinaria dichiarazione d’amore. “Sei il mio punto di blu è la frase che ho scelto per dire ‘Ti amo’”.

‘Blu’ non è il classico romanzo che vi aspettereste, ma è un vero e proprio vademecum da portare sempre con sé, in grado di scardinare luoghi comuni, dicerie, giudizi ed ignoranza soprattutto quando si parla di amore tra persone dello stesso sesso: “Che poi è già questo un pregiudizio – ha affermato ancora Sonia – Perché alcune famiglie accettano una figlia che ha il corpo pieno di lividi, a causa della violenza domestica provocata da un uomo, mentre denigrano un figlio o una figlia che ama una persona dello stesso sesso incondizionatamente ed è felice? C’è qualcosa di tremendamente sbagliato in questo. Nel mio libro si parla di amore, in tutte le sue sfaccettature e di come questo, successivamente, sfoci nel matrimonio. Il fatto che si parli di due donne è fine a se stesso. Vorrei mostrare a tutti che l’amore non ha sesso, che all’amore non importa nulla dei tuoi genomi, quando arriva ti travolge e basta. Ciò che fa scattare l’amore è un insieme di fattori, a partire dal carattere di una persona. Un corpo può attrarci, ma se al di là dell’aspetto non c’è quel qualcosa in più che ci fa venire voglia di rivedere quella persona e viverla in tutte le sue sfaccettature, allora finisce tutto in fretta”.

Tra le vicissitudini che daranno filo da torcere alle tre protagoniste c’è anche la famiglia che non è solo quella unita da un vincolo di sangue, dal Dna, ma è quella composta da tutte quelle persone, anche estranee, che ti aiutano a rialzarti quando nessuno si accorge della tua caduta: “Elly, Letizia e Barbara sono proprio questo: una famiglia. Dopo le delusioni e i tradimenti Elly ritroverà se stessa, e la voglia di tornare a vivere, grazie a loro che la risolleveranno e sproneranno a mostrare al mondo il suo valore e la sua straordinarietà”.

‘Blu’ è un’occasione di riscatto, la riscoperta dei valori, la tenacia delle scelte, la voglia di riscoprirsi guerriere, l’opportunità di essere quel punto blu nella vostra vita e il dolce ricordo di tutto ciò che abbiamo perso ma che è sempre qui con noi, in quella sfumatura di blu che ci guarda e guida nel lungo e tortuoso percorso della vita.

