Grande successo per "Brigida in Musica"

TERMOLI. L'orchestra delle classi a indirizzo musicale della secondaria di primo grado "Brigida" si è esibita il 1° giugno presso il campetto esterno della scuola di via Cina, per condividere un momento di gioia e salutare così la fine dell'anno scolastico, giunto quasi al termine.

Esperienza molto positiva e di crescita per gli alunni, che hanno mostrato il loro talento ai tantissimi spettatori accorsi all'evento, con delle esecuzioni impeccabili e fortemente coinvolgenti.

A presentare il tradizionale appuntamento firmato dall’Istituto comprensivo di Termoli, dopo un’assenza giustificata durata due anni, i docenti Francesca Zappacosta ed Antonio Salvatore.

Il concerto si è aperto con i ragazzi dell’orchestra delle classi prime che hanno dimostrato un ottimo livello di preparazione, benché alla loro prima esibizione ufficiale con "Happier" e "Wake me up".

A seguire, i ragazzi dell’orchestra delle classi seconde e terze, che hanno fatto il loro esordio ufficiale in pubblico, accompagnati dalle voci del coro della secondaria di primo grado.

Spettacolo molto gradito con calorosi applausi da parte del numeroso pubblico presente per le esecuzioni dei brani: il Canto degli Italiani; l’Inno alla gioia; alcuni brani della Disney; un medley tratto da West Side Story; Mamma mia e Imagine.

Per finire, il coro delle classi IV e V della Scuola Primaria di Via Maratona ha chiuso "Brigida in Musica" con il canto di "San Sebastiano".

Al termine dell'esibizione il Dirigente scolastico Francesco Paolo Marra, complimentandosi con i docenti e gli studenti ha precisato che il corso di strumento musicale da sempre è il fiore all'occhiello dell'istituto.

Hanno accompagnato gli studenti i docenti: Angela Tulipano (Flauto), Esmeralda Frascatore (Pianoforte), Basso Cannarsa (Chitarra), Gianluca De Lena (Pianoforte), Armando Varriano (Violino) e il professor Cipolla (coro).

