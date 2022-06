“Scuola Attiva kids” a Difesa Grande

TERMOLI. Nella mattinata di martedì scorso, 31 maggio, le classi quarte e quinte della scuola primaria Difesa Grande di Termoli hanno partecipato all’evento conclusivo del Progetto “Scuola Attiva kids” promosso dal Miur, finalizzato a diffondere l’attività motoria nella scuola primaria, coinvolgendo tutti gli alunni, delle classi quarte e quinte.

In questo percorso didattico, i docenti sono stati supportati dal tutor sportivo, Cosimo Savoia, che con la sua professionalità e con percorsi didattici coinvolgenti ed adeguati all’età, ha saputo veicolare i valori sportivi, trovando così un momento d’incontro tra scuola, famiglia e territorio. «Correre, saltare, lanciare, rotolare, strisciare, stare in equilibrio, giocare in squadra non sono stati solo degli obiettivi, ma dei modi per confrontarsi, crescere e stare bene insieme.

La proposta educativa del progetto ci ha guidato ad educare i nostri bambini a giocare lealmente, ad essere sinceri ed onesti nello sport ed attraverso lo sport. Sfidare in gioco uno o più compagni non può e non deve ridursi a far soccombere il più debole o il meno capace a vantaggio del più forte: sfidare in gioco è una sfida di intelligenza che sottende il rispetto delle regole e l’abilità del giocatore per l’avversario, senza proferire offese di alcun genere.

Ecco che un “Progetto” su carta si è trasformato in percorso di vita, e i giochi organizzati o spontanei sono diventati rispetto per sé stessi, per gli altri e per le cose, il progetto si è trasformato in momenti essenziali del vivere insieme: il codice di Etica Sortiva del Consiglio di Europa e la Carta Olimpica pongono il Fair Play come presupposto dello sport ed il nostro Istituto, consapevole che la pratica sportiva possa valorizzare la diversità, rafforzare la lealtà e la collaborazione, ha voluto mettere in pratica questi principi.

Così ieri mattina, circa 80 alunni, accompagnati dai loro docenti e alla presenza di tanti genitori, si sono esibiti nello spazio antistante la Scuola Primaria: è stata una festa di cori, coreografie, giochi e divertimento spontaneo. I colori, i pensieri, gli scherzi, i sorrisi ed i volti soddisfatti dei bambini, che si sono messi in gioco, è proprio il caso di dirlo, con sacrifico, passione e determinazione, si sono cimentati in mini tornei che li hanno visti impegnati in un lavoro individuale e di gruppo, fisico e anche mentale. Grazie ad esperienze come quella appena vissuta, i nostri alunni imparano valori fondamentali per la loro crescita personale, primi fra tutti quello della condivisone, dell’altruismo e della socialità. In questa coinvolgente giornata di sport e amicizia hanno imparato ad abbattere i muri della diversità, ad affrontare le sconfitte e a lavorare duramente per conquistare le vittorie», il racconto delle insegnanti.

