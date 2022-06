Diritto alla pace e alla libertà, la Costituzione repubblicana sempre più attuale

TERMOLI. Il caldo opprimente di ieri non ha certamente aiutato, ma di gente ce ne stava parecchia nell’anfiteatro di Difesa Grande nel pomeriggio del 2 giugno.

Diciottesima edizione della rassegna organizzata da Italia Civile e dal suo mentore, Francesco Fiardi, con la presenza di non molti esponenti politici e istituzionali, ma cittadini che hanno creduto di dover condividere il tema della pace al centro della manifestazione, presenti tra gli altri il capogruppo di Forza Italia Enrico Miele, l’ex assessore regionale Antonio Chieffo, la segretaria dem del circolo di Termoli Maricetta Chimisso, gli ex consiglieri comunali Franco Scurti ed Ettore Silverio - almeno fino a quando siamo stati sul posto – anche sindacalisti, con gli interventi di Antonio Cianfagna Bracone, Alberto Mastrangelo, le introduzioni dello stesso Francesco Fiardi e di Stefano Leone, che ha presentato l’evento, arricchito dalla Banda dell’Adriatico città di Termoli, diretta dal maestro Paolo Maiellaro, che ha eseguito alcuni brani all’inizio, per poi proporre l’inno dell’Europa e quello di Mameli.

Festa della Repubblica e della Costituzione che per il secondo anno viene ospitata a Difesa Grande, dopo lo stop per pandemia nel 2020.

I dodici articoli fondamentali della Carta repubblicana sono stati letti e illustrati da altrettante persone, ragazzi, bambini e adulti, coinvolti ed entusiasti del ruolo di speaker.

Il dibattito, come sempre, ha avuto il sapore di un sano e positivo incontro dialettico tra uomini e donne della popolazione molisana, rappresentanti delle autorità civili, militari e religiose, esponenti dell’associazionismo sociale e culturale regionale, sul tema prescelto “diritto alla pace e alla libertà”.

Appuntamento al 2023.

