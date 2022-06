Verso la Carrese a Portocannone

PORTOCANNONE. Mancano tre giorni all’attesissima Carrese di Portocannone, che chiuderà il trittico molisano. Tutto pronto a Portocannone per accogliere la festa di maggio in onore alla Madonna di Costantinopoli che segna l’ultima corsa dei carri del Basso Molise. L’amministrazione comunale ha lavorato alacremente per preparare il tracciato che i carri percorreranno e per abbellire al meglio il paese in festa. L’atmosfera elettrizzante comincia a farsi sentire ed il conto alla rovescia è già iniziato. Ricordiamo che la corsa dei carri di Portocannone ha la particolarità di cadere il lunedì che segue la Pentecoste e quindi, quest’anno, la data è prevista per il sei giugno.

Ma prima di analizzare come si svolgerà questa ultima corsa dei carri è importante illustrare tutte le iniziative, civili e religiose che l’accompagnano realizzate dall’amministrazione comunale e dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo. Dal 29 maggio al 5 giugno si svolge la novena di preparazione della festa e due giorni fa i fedeli di Chieuti hanno omaggiato la vergine di Costantinopoli. Ieri, 3 giugno, si è entrati nel vivo del clima carristico con la suggestiva messa dei carristi. Oggi, invece, alle 18 si esibirà il gruppo di danza della palestra “Free Time Eloisa” con coreografia a tema “corsa dei carri” a cura dell’insegnante Costantina Di Legge. A seguire avrà luogo un convegno dal titolo “Corsa dei Carri-tradizione e prospettive future” a cura dell’amministrazione comunale in piazza Skanderbeg. Il 5 giugno sarà il giorno della solennità della Pentecoste con la santa messa e la benedizione e vestizione dei bambini (vestiti da Madonna di Costantinopoli e da Sant’Antonio). In serata si esibiranno, a titolo gratuito, dei gruppi locali come gli “AkustiKa” e i “Civico 87”.

Il 6 giugno, alle 10 avrà luogo la benedizione e corsa dei carri dei piccoli”, bellissima iniziativa per far amare la tradizionale corsa dei carri fin da bambini. A mezzogiorno, l’attesa diventa spasmodica con l’estrazione dell’ordine di partenza dei carri, intorno alle 16,00 è prevista la benedizione e corsa dei carri 2022; intorno alle 18, dopo la corsa ci sarà l’accoglienza dei pellegrini da Fresagrandinaria e Lentella e alle 22,00 circa, tanta musica live con “I Folli”.

Il 7 giugno si svolgerà la solennità della Beata Vergine Maria di Costantinopoli con l’arrivo della banda “Città Gravina di Puglia”, omaggio ai caduti, preghiera in ricordo dei defunti e processione lungo le strade del paese. Dopo la processione, intorno alle 21,00 ci sarà una mostra fotografica “la festa di Maggio a Portocannone” a cura dell’artista Francesco Ciccarelli presso il Caffè Letterario e alle 21,30 vi sarà anche un concerto lirico-sinfonico Banda “Città Gravina di Puglia” e a seguire la proiezione del video della corsa dei carri 2022. Tanto spettacolo anche l’8 giugno con lo spettacolo di varietà “Fiesta italiana” e Dj Set con Special Guest “Georgia Mos”. Per finire con la festa di Sant’Antonio da Padova il 13 giugno con l’arrivo della banda di Furci e saluto al santo, santa messa, processione per le vie del paese ed in serata “Scomoda-Mente” Negramaro Tribute Band Live con chiusura della festa e fuochi pirotecnici offerti dal concittadino Raffaele Beatrice. Quasi dieci giorni di spettacoli, eventi, arte per allietare questi giorni di festa in onore del santo patrono di Portocannone in concomitanza con l’ultima corsa dei carri che chiude il cerchio delle carresi del Basso Molise

