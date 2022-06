Ricordare Falcone e Borsellino, Carabinieri incontrano studenti alla Schweitzer

TERMOLI. Due testimonianze dei parenti delle vittime delle stragi di Capaci e di Via D’Amelio in Palermo nonché della ricostruzione sperimentale del primo evento avvenuto lungo l’autostrada che dall’aeroporto siciliano di “Palermo-Punta Raisi” ora intitolato ai 2 Magistrati conduce alla città di Palermo, hanno avuto modo di conoscere la storia umana e professionale, ossia la vita “eroica” da “Santi Laici” di questi due grandi Uomini dello Stato, ma anche dei componenti delle loro scorte, immolatisi sull’altare della giustizia, della libertà e della democrazia.

Ricordi, testimonianze visive e riflessioni struggenti, che hanno abbracciato uno spaccato di oltre 30 anni di storia siciliana ed italiana nel suo complesso, costellata di innumerevoli uccisioni per mano mafiosa che hanno decimato, trasversalmente, uomini delle istituzioni (parlamentari, magistrati, carabinieri, poliziotti, amministratori vari) ma anche civili impegnati, a vario titolo, nella lotta alle mafie. Al termine di ogni presentazione, filmato e testimonianza, l’uditorio ha partecipato con commozione ed interesse, formulando anche diverse domande in merito alla problematica, approfittando della favorevole occasione per soddisfare anche alcune curiosità relative ai segni distintivi dell’Arma, alla sua storia ed alle modalità con cui la Benemerita si impegna sul territorio, anche molisano, per contrastare il fenomeno mafioso. Noi tutti abbiamo un debito, quantomeno morale, nei confronti di questi “Eroi” e “Martiri” moderni. Far rivivere il loro ricordo e far riecheggiare le loro gesta è il minimo che ognuno può e deve fare per onorare la loro memoria e non rendere vano il loro sacrificio.

La popolazione studentesca, ancora una volta, si è dimostrata particolarmente attenta e sensibile, esternando in modo unanime, chiaro e netto un “No alle mafie”. L’incontro si è poi concluso con un breve ma significativo dibattito, prendendo spunto dal sito della “Fondazione Falcone” e, in particolare, dall’ultima pagina dello stesso, che esordisce con un monito, con una sorta di testamento morale e di vita per tutti, un invito alla rinascita che – osservando anche la bellissima foto che ritrae idealmente due giovani “Falcone e Borsellino” seduti sul banco di scuola della vita che parlano e sorridono esattamente come “rivivono” nella loro foto “virale” da adulti presente ovunque – può riassumersi nell’ultimo pensiero riportato proprio in quella pagina “…Spetta a noi mantenere alto l’esempio lasciato da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (n.d.r.) e portare avanti la lezione di legalità e di amore per lo Stato che i Magistrati ci hanno lasciato (n.d.r.)”.