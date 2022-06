Gabriella Paduano e don Antonio Tamilia protagonisti a Napoli

RIPABOTTONI-TERMOLI. A Napoli la cultura storica del Molise si fa sentire in un dialogo felicissimo tra la cultura partenopea di alto profilo e la sconosciuta periferia. Il prezioso volume “I Principi Francone nel Contado di Molise” di Gabriella Paduano e Gabriele Tamilia verrà presentato mercoledì 8 giugno prossimo, alle ore 15.30, nella “Sala Galasso” dell’Istituto di Storia Patria, all’interno del Maschio Angioino. L’iniziativa culturale è sotto l’alto patrocinio dall’Associazione Nazionale Cavalieri Costantiniani Italiani.

Modera l’incontro il prof. Luigi Pizzuto che, dopo i saluti delle autorità e dei rappresentanti dell’Associazione, dialogherà con gli autori sul ruolo di questa importante famiglia del ‘700 napoletano. Illuminata nella sua azione di vita, dalle ampie vedute, dal carattere vivace e pieno di vitalità. Il Molise profuma d’antico grazie alla presenza dei Francone che all’epoca si sono impegnati per far crescere la vita sociale e culturale a Ripabottoni e in altri piccoli borghi della regione.

Tra gli invitati Mons. Claudio Palumbo, vescovo di Trivento, curatore della prefazione del volume, Nadia Verdile scrittrice di origini molisane, il giornalista Fiore Marro, lo storico Felice Marciano, il dirigente archivista dell’Archivio di Stato di Napoli Lorenzo Terzi, lo scrittore Enrico Fagnano, autore del libro “La storia dell’Italia Unita”, Giovanni Esposito presidente dell’Associazione Fantasie d’Epoca.