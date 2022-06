Carrese di Portocannone: preparativi e sorteggio dell'ordine di partenza

Carrese di Portocannone: preparativi e sorteggio dell'ordine di partenza

PORTOCANNONE. Tre su tre. Tre commissioni di vigilanza e tre Carresi autorizzate nella stagione primaverile 2022.

Dopo San Martino in Pensilis e Ururi, anche Portocannone ha scacciato l’incubo che dal 2015 troppe volte aveva strozzato in gola la passione degli aficionados della Corsa dei Carri.

Enorme la fibrillazione in paese, per questa Carrese che si corre nel lunedì della Pentecoste, evento clou della festa patronale, dopo gli stop pandemici di 2020 e 2021.

Prima manifestazione per l’amministrazione Gallo, il sorteggio ha dato questo esito: Xhuventjelvet, Giovanotti e Giovani.

«Ci siamo, finalmente! Dopo quella di Chieuti, San Martino e Ururi, è arrivata anche la Carrese di Portocannone. Si corre in onore della Madonna di Costantinopoli. L'organizzazione, coordinata dal Sindaco Francesco Gallo, è stata meticolosa e non ha trascurato alcun dettaglio. Adesso toccherà a coloro che materialmente parteciperanno alla Corsa dei Carri. Il mio vuole essere un appello al rispetto rigoroso delle regole generali e del disciplinare sottoscritto da tutte le associazioni carristiche. Massimo rispetto quindi di tutte le regole, degli avversari e degli animali. Non ho dubbi che vi comporterete da galantuomini, così come hanno fatto i vostri padri e, prima ancora, i vostri nonni. Che sia una bella festa e che vinca il migliore!», il messaggio del presidente dell'Unione Carresi, Pasquale Di Bello.

Galleria fotografica