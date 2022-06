"Dentro e fuori la scuola", l'esperienza non solo didattica all'istituto Brigida

"Dentro e fuori la scuola", l'esperienza non solo didattica all'istituto Brigida

TERMOLI. Si è concluso alla secondaria del comprensivo 'Brigida' di Termoli il progetto di avanguardie educative "Dentro e fuori la scuola" finalizzato alla realizzazione di un apprendimento esperienziale in simbiosi con il territorio, tra sapere formale e informale.





Per un’intera settimana e con la supervisione dei proprio docenti, gli alunni delle terze sono stati coinvolti in una serie di attività didattiche ludico-creative sia di mattina che in orario pomeridiano, ‘dentro e fuori la scuola’ appunto, con esperti di vari settori.





Dal laboratorio di fantasiologia con Massimo Gerardo Carrese all’illusionismo di Antonio Fumarola e Andrea Geminiano, dal musical con l’artista termolese Angelo Fabrizio al laboratorio di arte creativa al Macte, al corso di sopravvivenza al parco comunale con Antonio Caprara.





E, immancabili affinché il ‘fuori’ si realizzasse appieno, sono state le uscite sul territorio: dalla scoperta del borgo vecchio con il laboratorio ‘Il grande tesoro’ a cura di Molise Wow sino a sconfinare nella vicina Puglia.





Giunta alla sua seconda edizione, va sottolineato che l'importante iniziativa dell'istituto Brigida quest’anno si è svolta in collaborazione con l'Indire, l'ente nazionale per la documentazione e innovazione della ricerca educativa e, nella sua promozione della socialità e dell’interazione in contesti di vita reale, rappresenta anche un’organica e convinta reazione ai lunghi e ripetuti periodi di isolamento dovuti all’emergenza Covid.

Galleria fotografica