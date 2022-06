Stelle filanti inneggiano alla pace in via XX settembre

TERMOLI. «Rilanciare l’accoglienza anche in questa nuova fase di ripartenza, come avvenuto in altri periodi dell’anno. Sempre prodighi di iniziative gli esercenti del centro storico a Termoli, in particolare quelli di via XX settembre, nel tratto di strada compreso tra Corso nazionale e via Fratelli Brigida».

Il 28 maggio 2021 con questo incipit abbiamo lanciato l'iniziativa dei commercianti, che vollero colorare con le stelle filanti la loro zona per l'arrivo dell'estate e con la speranza di poter debellare la pandemia, o e pieno di gioia.

Beh, siamo alle soglie dell'estate 2022 e gli esercenti di via XX Settembre sull'onda del successo e dei pareri favorevoli della scorsa estate si ripetono, dando un tocco di colore e soprattutto di speranza colorando con nastri inneggianti ai colori della bandiera della pace l'area dove vivono ogni giorno.

Allo stesso tempo vogliono dare un benvenuto e un bentornato a tutti i turisti che cominciano a gremire la costa termolese.

Galleria fotografica