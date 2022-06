Due studenti della costa vincono il concorso internazionale "Inside-Outside"

PESCARA. Due ragazzi, Vincenzo Candigliota di Campomarino, anzi di Nuova Cliternia, come ci tengono a precisare, e Domenico Continillo di Termoli, protagonisti assieme a loro colleghi del concorso “Inside-Outside”, presentato a Pescara lo scorso primo giugno, assieme all’inaugurazione della mostra “Gli spazi dell’accoglienza e dell’incontro dell’Università pubblica, dopo Covid-19” , che ha visto la partecipazione di 7 gruppi di giovani studenti provenienti da quattro scuole di architettura di Italia, Albania, Colombia ed Ecuador.

La Giuria Internazionale di Concorso ha decretato vincitori due gruppi: Sebastián Potosí e José Tinoco, dell’Universidad Ute di Quito, Equador per l’area di progetto della Mensa Universitaria di Chieti;

il secondo, composto da cinque studenti italiani, Riccardo Chetta, Vincenzo Candigliota, Domenico Continillo, Desiree Cicala, Angelica Giampaolo, del DdA, Dipartimento di Architettura, Uda Chieti e Pescara per l’area progetto della Mensa Universitaria di Pescara.concorso, è stato promosso dall’ADSU–Agenzia per il Diritto allo Studio di Chieti e Pescara e ha goduto del supporto del Dd’A – Dipartimento di Architettura Pescara (responsabile scientifico prof. Piero Rovigatti), della Facultad de Arquitectura de Universidad La Salle, Bogotà, Colombia, del Department of Architecture and Urbanism del Polytechnic of Tirana, Albania, della Facultad de Arquitectura y Urbanismo – Universitá UTE di Quito, con il patrocinio della BISP, Biennale Italiana dello Spazio Pubblico, e il supporto di numerose associazioni di studenti universitari italiane e straniere.

Strutturato come evento di partecipazione studentesca e di formazione, durante i tre mesi di apertura del bando, il Concorso è stato accompagnato da alcune lezioni in forma di web–conference, sui temi delle residenze e dei servizi universitari, dell’urbanismo tattico e della produzione e gestione dello spazio pubblico e in generale dei beni comuni urbani, che si sono svolte grazie alla collaborazione di esperti della Biennale dello Spazio Pubblico e di docenti ed esperti selezionati delle università partner dell’iniziativa.

Ai gruppi vincitori è stato assegnato un primo premio di 1.000 euro per i migliori progetti relativi all’area di studio 1 – Residenza Universitaria “B. Croce” di Pescara, e all’area di studio 2 – mensa universitaria di Chieti, ma un premio di 500 euro per cinque progetti secondi classificati ex aequo nelle due sezioni di concorso è stato anche assegnato, per premiare l’impegno dimostrato da diversi gruppi partecipanti anche da paesi lontani, come Colombia e Albania. Ai vincitori è stato anche riconosciuto un soggiorno gratuito di una settimana presso la casa dello Studente di Pescara, durante la quale verranno avviati alcuni interventi nelle aree di concorso, che si è concluso lo scorso 25 aprile.

Proposing institution: Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti e Pescara , Ente strumentale della Regione Abruzzo, Isabella Gualtieri, President, Teresa Mazzarulli, Director Scientific project and coordination: Prof. Piero Rovigatti, DdA UdA Chieti– Pescara Partner Universities: Dipartimento di Architettura, Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti e Pescara; Facultad Ciencias del Habitat, Universidad La Salle, Bogotà, Colombia; Department of Architecture and Urbanism, Polytechnic of Tirana, Albania, Universidad de Quito, Equador Scientific committee of reference: Lorenzo Pignatti, Direttore Dd’A, Marcello Villani, Presidente del Corso di Laurea in Architettura, Carlos Agudelo, Facultad Ciencias del Habitat, Universidad La Salle, Bogotà, Freddy Diaz Diaz, Universidad La Salle, Bogotà, Armand Vokshi, Faculty of Architecture and Urbanism, Polytechnic of Tirana, Loreta Çapeli, Faculty of Architecture and Urbanism, Polytechnic of Tirana Riccardo Porreca, Universidad Tecnológica Equinoccial, Quito, Equador, Daniela Rocchio, Preside Facultad de Arquitectura y Urbanismo – Universitá UTE di Quito Technical coordination and communication of the project: Ludovica Simionato, Ludovica Chiavaroli, DdA Pescara.

