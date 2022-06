Sipario a Montecilfone sul progetto “Piccoli eroi a scuola”

MONTECILFONE. Si è chiuso a Montecilfone il progetto “Piccoli eroi a scuola”. Promosso dal Ministero dell’Istruzione e dall’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, a cui hanno aderito 18 regioni tra cui il Molise, tra le tante scuole molisane ha aderito l’istituto comprensivo di Petacciato.

«Ringraziamo da subito la dirigente scolastica Giovanna Lattanzi e la vice preside Ricca Flora, sempre aperte e disponibili a nuove proposte e per aver dato ai bambini della scuola dell’infanzia di Montecilfone questa opportunità – hanno riferito le docenti - ringraziamo anche lo staff dell’Urs Calabria: professoressa Irene Scarpelli, professoressa Felice Izzo e professore Francesco Lecce che ha creduto e crede fortemente nell’importanza della Scuola dell’Infanzia e che ha messo a disposizione un ricco e valido progetto e una mirata formazione per noi docenti. Lo staff di Urs Molise: prof Luca Mainella, prof Nicolino Celli e la prof Sonia Fondacaro per il supporto e la formazione di noi insegnati.

La psicomotricità è un metodo educativo globale da proporre ed è necessario per ogni bambino, l’educazione psicomotoria è una parte necessaria e fondamentale dell’educazione soprattutto in questa fascia di età che va da 3 ai 6 anni. I bambini oggi andranno a cimentarsi a delle attività ludico- motorie di base che sono serviti a sviluppare varie arie: l’area cognitiva: ampliamento di sé e dell’altro, capacità di portare avanti un compito, aumento della creatività, rispetto e conoscenza delle regole, il bambino ha consolidato una positiva immagine di sé; l’area affettivo- relazionale: aumento dell’ autostima, la socializzazione; l’area motoria: il bambino ha perfezionato il controllo del se’ corporeo, ha acquisito capacità di equilibrio, statico e dinamico, ha sviluppato la capacità fine, perfezionato la coordinazione oculo- manuale che servono per la scrittura, ha sviluppato competenze per orientarsi nello spazio, quindi la conoscenza dei concetti topologici, ha imparato a muoversi in modi e ritmi diversi seguendo un suono e imitando anche le andature di diversi animali, ha sviluppo l’osservazione, l’attenzione visiva, la concentrazione. L’area comunicativa-linguistica: ha sviluppato la capacità di ascolto, del lessico, ed evoluzione degli scambi di comunicazione. Ricordiamo sempre che l’attività ludica–motoria per il bambino è una cosa serie bisogna considerarla tale è un atto di apprendimento che impegna le capacità psicofisiche di ognuno tenendo conto dei tempi, delle capacità di ogni bambino nella sua diversità e unicità. I bambini hanno sempre partecipato con interesse, impegno, volontà e tanto divertimento.

Concludiamo coi ringraziamenti a tutta l’amministrazione comunale in particolare al sindaco Giorgio Manes, al vicesindaco Matteo Gissi, all’ assessore Antonietta Manes, all’assessore allo sport Vincenzo Caterina, ai bambini della scuola primaria e alle rispettive insegnanti, ai ragazzi della scuola secondaria di Primo grado e le docenti, alle collaboratrici. Un grazie a tutti». L’incontro finale si è svolto presso il campo di calcio a 5 polivalente “Antonio Scarpone”, dalle 9.30.

Le insegnanti referenti del progetto sono state Marisa D’Angelo e Maria Teresa Perrotta, con la collaborazione attiva e fondamentale delle insegnanti Giovanni Iaciofano e Annarita Celeste.

