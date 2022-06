Vescovo accoglie istanza degli armatori: sabato sera fiaccolata dal porto alla cattedrale

In preghiera

In preghiera gio 09 giugno 2022

Il vescovo Gianfranco De Luca incontra gli armatori fermi per il caro gasolio

TERMOLI. Prima la veglia al mercato ittico, invocando San Basso, patrono di Termoli e dei pescatori, e alla Beata Vergine Maria, ora l'esortazione al vescovo Gianfranco de Luca e alla diocesi di Termoli-Larino.

Stamani, una delegazione dell'associazione Armatori Pesca del Molise, con in testa la presidente Paola Marinucci, ha incontrato in Curia il presule e la direttrice della Caritas diocesana, Anna Bernardi.

L'istanza di una sensibilizzazione e di un supporto, anche sotto forma di preghiera, molto apprezzata dal vescovo De Luca, è stata al centro di un colloquio franco, dove gli armatori hanno rappresentato le enormi difficoltà, anche di sostentamento delle famiglie degli imbarcati e delle loro, per lo stop dovuto al caro gasolio.

Per tutta risposta, nel giro di poco, la diocesi organizzerà una fiaccolata che dal mercato ittico, sabato sera 11 giugno, alle 20, che approderà in Cattedrale per una veglia di preghiera e l'esortazione a San Basso.

Sempre sabato, in mattinata, alla protesta dei marinai e dei pescatori si abbinerà quella degli agricoltori, che si raduneranno in piazza Donatori di Sangue per poi confluire al mercato ittico.

Galleria fotografica