Nell'ultimo giorno di scuola piantando una Pawlonia in via Po

Ultimo giorno di scuola piantando una Pawlonia

TERMOLI. In occasione della giornata mondiale dell’Ambiente, l’ultimo giorno di scuola è stato vissuto presso l’istituto comprensivo Difesa Grande - plesso di via Po – con la piantumazione di una pianta di Paulownia.

A donarla Maria Carmela Scutti del Bosco Magico.

Un progetto di continuità tra le classi quinte della primaria e le classi prime della secondaria, è stato un momento di festa e di gioia a chiusura dell’anno scolastico in corso da trascorrere insieme ai nostri ragazzi grazie anche al bellissimo lavoro svolto dalle maestre e da tutti i colleghi delle classi coinvolte.

Durante la mattinata dopo la piantumazione è stato proiettato il video inedito, registrato a novembre in occasione della Giornata mondiale dell’Albero, un video che ha visto impegnati i nostri alunni in formulare domande agli esperti e referenti del progetto “Piantiamo una Paulownia”, che dal canto loro, hanno soddisfatto ogni tipo di curiosità.

La Paulownia è davvero un Albero magico, che cresce in modo esponenziale e produce delle grandissime foglie, altra prerogativa che fa di questa pianta un albero cosiddetto davvero magico e non poteva non essere piantato in un bosco magico, è che si tratta di un albero che non muore mai. Mentre alberi normali crescono ma poi alla fine del loro ciclo vengono abbattuti e la loro legna viene usata in tanti settori, la Paulownia è un albero che cresce viene anche potato e tagliato ma non muore perché ha le proprietà’ di rivivere nuovamente più rigoglioso di prima ecco qui il pensiero a tal proposito è stato espresso sulla Paulownia in una intervista fatta unitamente alla prof.ssa Carla di Pardo, alla maestra Rossana Pietroniro e alla creatrice del Bosco Magico, Maria Carmela Scutti: "Non tagliamo alberi pensiamo al futuro dei nostri bambini. Piantiamo un albero, riempiamo il mondo di verde". Carla Di Pardo ha poi cosi concluso: "Questa la chiusura del nostro ricco ed impegnativo anno scolastico, grazie per la fattiva collaborazione, per la presenza e soprattutto per la tua gentilezza, per ogni volta che la stampa è stata presente per divulgare insieme a noi scuola, messaggi positivi propositivi volti a crescere giovani generazioni consapevoli e rispettosi per un futuro migliore”.

